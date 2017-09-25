Как изменились главные герои фильма «Сумерки»
25.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-25 11:43
Как изменились главные герои фильма «Сумерки»
9 лет назад.
Американская фэнтезийная мелодрама «Сумерки», вышедшая в свет 21 ноября 2008 год влюбил в себя миллионы юных девушек по всему миру, передает Rus.Media. История о 17-летней девушке, которая взаимно влюбилась в вампира, взбудоражила сердца и умы телезрителей, которые так прониклись этой картиной, что с нетерпением ждали продолжения, которое, кстати, состоялось. Прошло уже 9 лет с выхода этого фильма на экраны и сегодня м хотим показать, как изменились главные герои «Сумерек» за это время.
Кристен Стюарт
Роберт Паттинсон
Тейлор Лотнер
Эшли Грин
Анна Кендрик
Билли Берк
Никки Рид
Питер Фачинелли
Келлан Латс