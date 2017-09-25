Как изменились главные герои фильма «Сумерки»

despravda | 25.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-25 11:43

Как изменились главные герои фильма «Сумерки»
9 лет назад.

Американская фэнтезийная мелодрама «Сумерки», вышедшая в свет 21 ноября 2008 год влюбил в себя миллионы юных девушек по всему миру, передает Rus.Media. История о 17-летней девушке, которая взаимно влюбилась в вампира, взбудоражила сердца и умы телезрителей, которые так прониклись этой картиной, что с нетерпением ждали продолжения, которое, кстати, состоялось. Прошло уже 9 лет с выхода этого фильма на экраны и сегодня м хотим показать, как изменились главные герои «Сумерек» за это время.

Кристен Стюарт

Роберт Паттинсон

Тейлор Лотнер

Эшли Грин

Анна Кендрик

Билли Берк

Никки Рид

Питер Фачинелли

Келлан Латс

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