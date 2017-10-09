Как избежать отравления грибами – простые советы
2017-10-09 15:30
Как избежать отравления грибами – простые советы
Которые спасут жизнь
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Осень – пора сбора грибов, но кроме пользы они могут принести и серьезные проблемы, передает Rus.Media.
Чтобы избежать отравления грибами, достаточно придерживаться простых правил.
В пресс-службе Министерства здравоохранения подготовили подборку советов, которые помогут отвлечь незваные последствия.
Как собирать грибы, чтобы избежать отравления:
Кладите грибы в корзину только при полной уверенности в том, что они съедобны.
Не собирайте старых, перезревших или очень молодых грибов, в которых нечетко выражены внешние признаки.
Не собирайте грибов, которые растут вблизи скоростных трасс или на радиационно загрязненных территориях.
Не собирайте грибов во время засухи. В жаркую погоду изменяется обмен веществ в организме гриба, он теряет воду, накапливает токсины.
Не покупайте грибы на стихийных рынках или у продавцов на автодорогах. Покупайте грибы в местах, где они проходят соответствующий контроль.
Как готовить грибы, чтобы избежать отравления:
Не употребляйте сырых грибов.
Внимательно проверьте собранные грибы перед тем, как начинать готовить блюдо или делать заготовки.
Отобранные грибы сначала тщательно промойте и отварите. Советуем кипятить грибы дважды (залить чистой водой после первого кипения). После второго кипения, проварите грибы еще 15 – 20 минут.
Готовые блюда из грибов храните в холоде в эмалированной посуде, не больше суток.
Внимание! Не кормите грибами детей. Нельзя употреблять грибы беременным и женщинам, которые кормят грудью.
Чтобы избежать отравления, грибы следует кипятить дважды.
Симптомы отравления грибами:
Симптомы грибного отравления могут появляться в разное время – от 30 минут до нескольких суток – в зависимости от вида грибов, которые вы употребляли.
Симптомы грибного отравления могут быть головокружение, тошнота, сильная жажда, судороги, посинение губ, ногтей, похолодание рук и ног, галлюцинации, расстройство или потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности.
Если после употребления грибов вы наблюдаете у себя или своих близких симптомы отравления – немедленно вызывайте “скорую помощь”.
Не выбрасывайте остатки грибов – их анализ поможет врачам быстрее определить вид яда, который попал в организм.