Как избежать отравления грибами – простые советы

despravda | 09.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-09 15:30

Как избежать отравления грибами – простые советы
Которые спасут жизнь

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Осень – пора сбора грибов, но кроме пользы они могут принести и серьезные проблемы, передает Rus.Media.

Чтобы избежать отравления грибами, достаточно придерживаться простых правил.

В пресс-службе Министерства здравоохранения подготовили подборку советов, которые помогут отвлечь незваные последствия.

Как собирать грибы, чтобы избежать отравления:

Кладите грибы в корзину только при полной уверенности в том, что они съедобны.

Не собирайте старых, перезревших или очень молодых грибов, в которых нечетко выражены внешние признаки.

Не собирайте грибов, которые растут вблизи скоростных трасс или на радиационно загрязненных территориях.

Не собирайте грибов во время засухи. В жаркую погоду изменяется обмен веществ в организме гриба, он теряет воду, накапливает токсины.

Не покупайте грибы на стихийных рынках или у продавцов на автодорогах. Покупайте грибы в местах, где они проходят соответствующий контроль.

Как готовить грибы, чтобы избежать отравления:

Не употребляйте сырых грибов.

Внимательно проверьте собранные грибы перед тем, как начинать готовить блюдо или делать заготовки.

Отобранные грибы сначала тщательно промойте и отварите. Советуем кипятить грибы дважды (залить чистой водой после первого кипения). После второго кипения, проварите грибы еще 15 – 20 минут.

Готовые блюда из грибов храните в холоде в эмалированной посуде, не больше суток.

Внимание! Не кормите грибами детей. Нельзя употреблять грибы беременным и женщинам, которые кормят грудью.

Чтобы избежать отравления, грибы следует кипятить дважды.

Симптомы отравления грибами:

Симптомы грибного отравления могут появляться в разное время – от 30 минут до нескольких суток – в зависимости от вида грибов, которые вы употребляли.

Симптомы грибного отравления могут быть головокружение, тошнота, сильная жажда, судороги, посинение губ, ногтей, похолодание рук и ног, галлюцинации, расстройство или потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности.

Если после употребления грибов вы наблюдаете у себя или своих близких симптомы отравления – немедленно вызывайте “скорую помощь”.

Не выбрасывайте остатки грибов – их анализ поможет врачам быстрее определить вид яда, который попал в организм.

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