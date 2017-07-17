Как избавиться от зубной боли без врача?
Что можно сделать самостоятельно
Чтобы справиться с зубной болью, можно полоскать рот раствором соды или соли (одна чайная ложка на стакан воды), туда же можно добавить пять капель йода, а можно и вовсе взять морскую воду – чистую. Стоит полоскать зубы этим раствором четыре раза в день и чаще. Некоторым помогает иглоукалывание: нажимайте кубиком льда на точку сочленения большого и указательного пальцев.
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Чего делать нельзя
Никогда не прогревайте место воспаления. Также не рекомендуется использовать в качестве анальгетика спиртное. Алкоголь извращает реакции на применение других лекарственных средств, а поэтому стоматологическая анестезия может не подействовать вообще или спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию. Также возможна остановка сердца.
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