Как избавиться от выпадения волос
11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
О средстве, которое поможет избавиться от проблемы выпадения волос, сообщает сайт Наша мама.
Еще можешь использовать эту домашнюю маску против выпадения волос раз в неделю.
Составляющие:
гель алоэ – 2 ст.л .;
мед – 1 ст.л .;
касторовое масло – 1 ст.л.
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Как делать:
смешай все ингредиенты до однородности и нанеси маску на корни волос, распределяя остатки по всей длине локонов. Выдержи маску 1-2 часа на волосах, затем смой теплой водой и шампунем. Не забудь про ополаскивание волос уксусом. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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