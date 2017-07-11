Как избавиться от выпадения волос

magictr | 11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

О средстве, которое поможет избавиться от проблемы выпадения волос, сообщает сайт Наша мама.

Для лечения выпадения волос лучше всего использовать домашние или косметические маски в комбинации с натуральными отварами из зверобоя, крапивы, ромашки. Также можно добавить в свой шампунь несколько капель масла чайного дерева (5-7 капель на 200 мл шампуня). Волосы будут медленнее засалюватиссь, следовательно, волосяная луковица не будет так сильно травмироваться.

Еще можешь использовать эту домашнюю маску против выпадения волос раз в неделю.
Составляющие:
гель алоэ – 2 ст.л .;
мед – 1 ст.л .;
касторовое масло – 1 ст.л.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
ТОП-5 мифов о вреде косметики

Как делать:
смешай все ингредиенты до однородности и нанеси маску на корни волос, распределяя остатки по всей длине локонов. Выдержи маску 1-2 часа на волосах, затем смой теплой водой и шампунем. Не забудь про ополаскивание волос уксусом. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Медовый коктель
  • Куриные котлеты с капустой

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr