Как избавиться от соперницы в отношениях?

magictr | 14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Соперница в отношениях

1. Познакомьтесь с ней.
Если вы считаете что это для вас не под силу и вы вицарапаєте ее глаза – успокойте себя и все же сделайте попытку. Можно познакомиться виртуально. Понаблюдайте за его поступками, действиями. Возможно ваш избранник покусился на ее стиль? Или же она более женственная чем вы?

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2. Выявите ее сильные и слабые стороны.
Проанализируйте все, начиная от разговора, заканчивая одеждой. Не отрицаем того факта что вы увидите в ней много своих черт, но в улучшенном варианте.

3. Переведите взгляд на себя.
Зачастую женщина, которая ослеплена ревностью, на себя никогда не взглянет. Однако стоит обернуться и посмотреть в зеркало. Или же лучше – расспросите родных и друзей , пусть они укажут на ваши недостатки. Постарайтесь их исправить.

4. Презентуйте себя.
Выделите свои достоинства, скройте недостатки. В конце концов, вспомните какой вас любимый полюбил – попробуйте воспроизвести себя тех времен.

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