Как избавиться от несколько лишних килограммов?
1. Сбавь обороты!
Конечно, всем бы хотелось осиную талию за неделю или заветные кубики на животе тренировок по пять. Стал реальные, а главное – осуществимые цели.
Психологи советуют: для поддержания уверенности в себе и для достижения желаемого результата в результате планируй поставить в свой лист успехов два маленьких плюсы на неделю – двух целей на семь дней вполне достаточно. Например, на этой неделе ты решаешь утром ходить на короткие прогулки и вообще не употреблять алкоголь. Следующий – пить поменьше кофе, есть не так много печенья или добавить к своему обеду зеленый салат. Таким образом, за один месяц вы сделаете шесть важных изменений для своего организма, до которых сможешь легко привыкнуть. Поставив себе слишком сложные и глобальные цели, ты вряд ли добьешься. Нельзя разом отказаться от сладкого или начать тренироваться по два часа утром. Такие ожидания не оправдываются, и ты начнешь испытывать разочарование в самой себе.
2. Рыбий жир сжигает жир?
А вот, кстати, и одна обязательная цель на эту неделю: верни в свой рацион противную детскую традицию пить ложку рыбьего жира. Он, хоть и не имеет прекрасный вкус, зато сжигает жир в районе живота. Впрочем, если уж совсем не можешь пить жир, сейчас он продается в капсулах.
3. Перекусывай спортом!
Специалисты больше не советуют тренироваться до седьмого пота и звездочек в глазах. Последняя мода, по словам англичан – фитнес-перекуса. Заниматься спортом где угодно и когда угодно – даже совсем недолго – очень важно и полезно для организма. Пятнадцать минут физической нагрузки уже дадут неплохой результат.
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