Как избавиться от мешков под глазами?
Цельное молоко
Холодное цельное молоко может помочь снять отечность глаз. Этот продукт содержит жиры, которые обладают сглаживающим эффектом, а также богат аминокислотами, белками, витаминами А, D и молочной кислотой. Просто смочи в холодном молоке чистое полотенце и положи его на закрытые глаза на 15 минут.
Ломтики огурца
Огурцы богаты флавоноидами и антиоксидантами, которые помогают снять отеки, покраснение и раздражение. А также способствуют сужению расширенных кровеносных сосудов, тем самым уменьшая проявление отечности вокруг глаз. Просто помести охлажденные огуречные кружочки на глаза приблизительно на 30 минут.
Яичные белки
Яичные белки помогают уменьшить воспаление, стимулируют кровообращение кожи под глазами. Чтобы избавиться от припухлостей, нанеси взбитый яичный белок под глазами и дай ему высохнуть в течение примерно 10-15 минут. Аккуратно смой теплой или холодной водой.
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