Как избавиться от храпа?
Сначала стоит разобраться что такое храп? Оно возникает чаще всего у тучных людей или же у тех кто имеет искривленную носовую перегородку. Также рискуют храпеть ночью старшие люди. Вызывает храп: сон на спине (поскольку тогда человек чаще всего спит с открытым ртом), ожирение, курение или частое употребление алкоголя.
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Как избавиться от храпа?
– Прежде чем лечь спать, вам нужно убедиться, что носоглотка чистая.
– Для того чтобы очистить носоглотку, используйте сосудосуживающие капли или раствор морской соли, это сможет подсушить ваш нос. Такими же средствами от храпа прополощи горло, чтобы уменьшилась отечность
– Ложитесь на подушку и спите на боку.
– Алкоголь не пейте позже, чем за 4 или 6 часов до сна.
– Откажитесь принятия перед сном седативных , снотворных, антигистаминных препаратов, потому что они способны расслаблять мышцы носоглотки.
– Если у вас лишний вес, постарайтесь ее убрать, и вы увидите, как вам будет легко жить.
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