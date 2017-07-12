Как избавиться от храпа?

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Как избавиться от храпа?

Сначала стоит разобраться что такое храп? Оно возникает чаще всего у тучных людей или же у тех кто имеет искривленную носовую перегородку. Также рискуют храпеть ночью старшие люди. Вызывает храп: сон на спине (поскольку тогда человек чаще всего спит с открытым ртом), ожирение, курение или частое употребление алкоголя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уровень интеллекта зависит от сна

Как избавиться от храпа?
– Прежде чем лечь спать, вам нужно убедиться, что носоглотка чистая.

– Для того чтобы очистить носоглотку, используйте сосудосуживающие капли или раствор морской соли, это сможет подсушить ваш нос. Такими же средствами от храпа прополощи горло, чтобы уменьшилась отечность

– Ложитесь на подушку и спите на боку.

– Алкоголь не пейте позже, чем за 4 или 6 часов до сна.

– Откажитесь принятия перед сном седативных , снотворных, антигистаминных препаратов, потому что они способны расслаблять мышцы носоглотки.

– Если у вас лишний вес, постарайтесь ее убрать, и вы увидите, как вам будет легко жить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Клубнично-сметанкове желе
  • Медовый коктель

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr