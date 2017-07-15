Как избавиться от черных точек

magictr | 15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Простой совет, который поможет с ними справиться, сообщает сайт Наша мама.

Сода всегда ценится своим противовоспалительным действием и быстро снимает раздражение. Соль – главный компонент многих скрабов благодаря способности выводить токсины и комедоны с верхнего слоя кожи. После применения такого состава на кожу лица черные точки заметно светлеют, а лицо становится гладким, упругим и матовым.

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Для того, чтобы начать процедуру, вам необходимо тщательно очистить свое лицо от избытка косметики и распарить кожу. Далее в миске соедини щепотку соли и соды и тщательно перемешай с чайной ложкой воды. После этого, обработай участки с наличием черных точек круговыми движениями без сильного нажатия. Смесь смой через 15 минут.

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Источник: lady.tochka.net

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