Как избавиться от черных точек
15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Простой совет, который поможет с ними справиться, сообщает сайт Наша мама.
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Для того, чтобы начать процедуру, вам необходимо тщательно очистить свое лицо от избытка косметики и распарить кожу. Далее в миске соедини щепотку соли и соды и тщательно перемешай с чайной ложкой воды. После этого, обработай участки с наличием черных точек круговыми движениями без сильного нажатия. Смесь смой через 15 минут.
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Источник: lady.tochka.net
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