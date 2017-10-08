Как избавиться от простуды за один день!
2017-10-08 15:59
Как избавиться от простуды за один день!
Как избавиться от насморка и боли в горле в считанные часы с помощью подручных средств.
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Из-за резких колебаний температуры осенью простудные заболевания случаются чаще всего, передает Rus.Media.
Чтобы легкое недомогание не закончилась серьезными проблемами, принимайте меры, как только почувствуете дискомфорт в носоглотке.
Как быстро убрать першение в горле
Возьмите стакан свежего, но немного отстоявшегося сока свеклы и добавьте столовую ложку яблочного уксуса. Несколько раз в день полощите горло этой смесью.
Снять боль поможет полоскание слабыми дезинфицирующими растворами (на выбор):
1 чайная ложка борной кислоты на стакан воды;
1 чайная ложка соды или морской соли на стакан воды. Этот же рецепт поможет при насморке: закапывайте несколько капель раствора в нос 2-4 раза за день.
Медовые рецепты против боли в горле
Натуральный прополис – отличное средство для предупреждения ангины. Он обладает антимикробным, болеутоляющим и противовоспалительным свойствами. Самое простое решение – употребление чистого прополиса в количестве 3 г за один прием. Если жевать его несколько раз в день, уже на вторые сутки можно добиться значительного улучшения самочувствия и исчезновения неприятных симптомов.
Растворите в стакане теплой воды чайную ложку меда и полощите горло через каждые полчаса. Эта процедура не только смягчить боль в горле, но и снизит повышенную температуру.
Медово-лимонный напиток ускорит выздоровление при простуде. Добавьте в стакан горячей воды чайную ложку меда, чайную ложку лимонного сока и щепотку молотого имбиря. Пейте такой напиток несколько раз в день.
Молоко с медом помогает существенно облегчить неприятные симптомы ангины. Чтобы его приготовить, в стакане теплого молока надо растворить чайную ложку меда. В напиток можно добавить немного корицы или соды (1/3 ч. л.).
Как справиться с заложенностью носа
Хорошенько промойте нос раствором морской соли (1 ч. л. соли на стакан чистой воды). Это не только поможет удалить слизь из носовых проходов, но и устранить вирусные бактерии, которые провоцируют заложенность носа. Для промывания также применяются настои трав (вереска, календулы, зверобоя, шалфея). Затем закапать в каждую ноздрю по 3-5 капель сока алоэ.
Можно закапать нос соком свеклы с медом, соком алоэ, моркови – по 4-6 капель 3-5 раз в день.
Помогает при насморке и сок свежих листьев мать-и-мачехи. Потрите свежие листья, выжать сок и по 2-3 капли закапывайте в каждую ноздрю 3 раза в день.