Как избавиться от перхоти раз и навсегда
2017-10-17 21:39
Как избавиться от перхоти раз и навсегда
Рекомендации косметолога.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
Перхоть — это заболевание, его не вылечить косметическими средствами, передает Rus.Media. Шампунь против перхоти будет работать, но временно, пока ты им пользуешься), потом проблема вернется. Лучше один раз сходить к врачу, чем бесконечное количество раз тратить деньги на шампуни.
Главный врач британской сети салонов Saco Ольга Грин, врач-дерматолог, трихолог, к. м. н, рассказала нам о том, как раз и навсегда избавиться от перхоти.
«Перхоть характеризуется появлением чешуек на коже головы. Сегодня перхоть уже не сыплется на плечи: она замаскировалась. В первую очередь это связано с широким использованием лечебных шампуней, которые заглушают проблему, но не лечат ее».
Причины появления перхоти
Окрашивание волос
«Перхоть может появиться через 3?4 дня после окрашивания волос. Как правило, она сопровождается зудом и покраснением кожи головы. Обычно такое состояние длится не больше 2 недель и проходит самостоятельно. Но если постоянно прибегать к покраске такой краской, то в итоге все закончится аллергией и хроническим воспалением. Если такое произошло, снять симптомы помогут шампунь Dixidox DeLuxe Antidandruff Shampoo и лосьон Dixidox DeLuxe Antidandruff Lotion. В дуэте эти средства не только устраняют перхоть раз и навсегда, но и предотвращают ее дальнейшее появление, а также регулируют выделение кожного сала (себума)».
«Неправильный» шампунь
«Обычно шелушение и зуд после использования неподходящего шампуня проявляются сразу. В этом случае смени шампунь, например, на бессульфатний Luminox Shine Shampoo №?001. В его составе нет сульфатов и парабенов. Питание волос происходит благодаря специальным аминокислот из овса и рапса, что содержится в шампуни, которые придают волосам здоровый ухоженный вид».
Проблемы с ЖКТ
«Пока не восстановишь правильную работу желудочно-кишечного тракта, здоровую кожу головы можно забыть. Советуем записаться на прием к врачу-гастроэнтерологу».
Вредные углеводы
«Уже доказана взаимосвязь между употреблением тортиков, шоколадок, конфет, пирожных, круассанов и появлением перхоти на фоне усиления жирности волос. Все потому, что легкие углеводы активно стимулируют работу сально-волосяных фолликулов. В этом случае рекомендуем избегать употребления „легких“ углеводов».
Как избавиться от перхоти
Способ №?1: механический пилинг
Начни регулярно делать пилинг кожи головы, так как перхоть мешает нормальному росту волос. Например, у марки Dixidox DeLuxe средство для механического пилинга Dixidox DeLuxe Peeling, который создан на основе комплекса фруктовых кислот и салициловой кислоты, растительных экстрактов и пудры из косточек абрикоса. За счет природных фруктовых кислот происходит отшелушивание поверхностных кератинових чешуек, увлажняя кожу головы и активизируя иммунитет, а кожа становится свежей, гладкой и бархатистой.
Способ №?2: глубоко очищающий лосьон
Попробуй использовать специальные лосьоны. Например, Detox Deep Cleansing Lotion №?004 содержит натуральный компонент, полученный из дрожжей, способствует удалению продуктов клеточной деградации. Нанеси около 3 мл лосьона на сухую или влажную кожу головы. Слегка вотри препарат в кожу, делая мягкий массаж. Не мой голову сразу после нанесения лосьона, дай возможность лечебным компонентам проникнуть глубже. Если собираешься мыть голову, сделай это до нанесения лосьона или не ранее, чем через 4 часа после его применения.
Способ №?3: химический пилинг
Пилинг — действенный способ борьбы с перхотью. В салонах и трихологических клиниках есть процедура химического пилинга на основе гликолевой кислоты, созданной специально для кожи головы. Оказывая противовоспалительное действие, пилинг кожи способствует глубокому очищению волосяных фолликулов. В салоне Saco используются средства косметической марки Time to grow 30 и 50%.
Способ №?4: глобальный подход к проблеме
Для начала определи, какая у тебя перхоть — сухая или жирная.
Сухая появляется через день-два после мытья головы, ее много, она легко слетает, сопровождается ломкостью, выпадением волос и зудом кожи головы. Причины ее появления: гормональные проблемы, плохие продукты питания, недостаток витаминов, вредные привычки, плохая косметика. Если твоя сухая перхоть, то тебе нужно начать пить витаминные комплексы, которые включают витамины группы В6 и РР, есть много овощей, фруктов и морепродуктов, а также использовать качественные косметические средства для волос.
Жирная перхоть проявляет себя позже, на третий-пятый день, она желтоватая, маслянистая на ощупь, трудно вычесывается. Она появляется из-за плохой работы сальных желез кожи головы и нарушенного обмена веществ. Чтобы навсегда избавиться от жирной перхоти, ты можешь провести очищение организма от шлаков, отказаться от фастфуда, жирного, сладкого, газированных напитков, похудеть, если это необходимо, проверить свой гормональный фон и попробовать делать специальные домашние маски против жирной перхоти.
Запомни: независимо от причин появления перхоти, необходимо обязательно обратиться к врачу-трихологу, чтобы не пропустить что-то серьезное.