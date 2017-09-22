Как избавиться от жидкости в коленном суставе!
2017-09-22 15:38
Как избавиться от жидкости в коленном суставе!
Поможет простой рецепт целебной примочки.
Каждые два часа Вам следует менять эту примочку!, передает Rus.Media.
Мы хотим предложить Вам несложный рецепт примочки, которая поможет Вам облегчить болевые ощущения в коленях.
Многие люди травмируют свои колени. Различные удары вызывают болевые ощущения, а некоторые травмы даже вызывают появления и накопления жидкости в них.
Травмы, нагрузки или неудачное падение может привести к скоплению жидкости в коленных суставах.
Какие же травмы могут привести к накоплению воды?
1. Переломы
2. Повреждения связок и менисков
3. Кровоизлияние в коленном суставе.
Какие же признаки того, что у Вас в колене есть жидкость?
1.Затруднение подвижности пораженного сустава.
2. Увеличение коленного сустава в размере.
3. Кровоизлияние.
4. Сильная боль.
Все эти симптомы проявляются постепенно. Обычно они могут возникнуть в течение от нескольких часов до нескольких дней.
Если у Вас серьезные проблемы со здоровьем или сильные боли, рекомендуем Вам обратиться за консультацией к врачу. Самолечение может быть опасным для Вашего здоровья.
Мы хотим предложить Вам несложный рецепт примочки, которая поможет Вам облегчить болевые ощущения.
Ингредиенты:
1 столовая ложка соли
Свежий яичный желток
Смешайте свежий яичный желток и соль, а затем нанесите смесь на травмированное колено. Перемотайте колено целлофаном и закрепите все эластичным бинтом.
Каждые два часа Вам следует менять эту примочку. В день постарайтесь сделать 5 процедур в день.