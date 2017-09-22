Как избавиться от жидкости в коленном суставе!

despravda | 22.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-09-22 15:38

Как избавиться от жидкости в коленном суставе!
Поможет простой рецепт целебной примочки.

Каждые два часа Вам следует менять эту примочку!, передает Rus.Media.

Мы хотим предложить Вам несложный рецепт примочки, которая поможет Вам облегчить болевые ощущения в коленях.

Многие люди травмируют свои колени. Различные удары вызывают болевые ощущения, а некоторые травмы даже вызывают появления и накопления жидкости в них.

Травмы, нагрузки или неудачное падение может привести к скоплению жидкости в коленных суставах.

Какие же травмы могут привести к накоплению воды?

1. Переломы

2. Повреждения связок и менисков

3. Кровоизлияние в коленном суставе.

Какие же признаки того, что у Вас в колене есть жидкость?

1.Затруднение подвижности пораженного сустава.

2. Увеличение коленного сустава в размере.

3. Кровоизлияние.

4. Сильная боль.

Все эти симптомы проявляются постепенно. Обычно они могут возникнуть в течение от нескольких часов до нескольких дней.

Если у Вас серьезные проблемы со здоровьем или сильные боли, рекомендуем Вам обратиться за консультацией к врачу. Самолечение может быть опасным для Вашего здоровья.

Мы хотим предложить Вам несложный рецепт примочки, которая поможет Вам облегчить болевые ощущения.

Ингредиенты:

1 столовая ложка соли

Свежий яичный желток

Смешайте свежий яичный желток и соль, а затем нанесите смесь на травмированное колено. Перемотайте колено целлофаном и закрепите все эластичным бинтом.

Каждые два часа Вам следует менять эту примочку. В день постарайтесь сделать 5 процедур в день.

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