Как исполнить мечту за 7 дней? Простая техника «Книга реализации желаний»
2017-09-29 13:42
Как исполнить мечту за 7 дней? Простая техника «Книга реализации желаний»
Исполнить мечту за неделю реально!
Больше не нужно ждать очереди длинною в жизнь, чтобы осуществить самую заветную мечту, передает Rus.Media. Книга желаний — знаменитая и эффективная техника, направленная на воплощение любых желаний в реальность всего за 7 дней.
Исполнить мечту за неделю реально! Вам необходимо лишь соблюдать определенные правила и тогда все получится. Любые желания рано или поздно исполняются, но их материализация довольно пассивная и медленная. Ускорить и без того необратимый процесс вам поможет знаменитая практика «Книга желаний», которая воплотит в реальность любые стремления всего за 7 дней.
Создаем Книгу желаний
Самый простой способ мечтать и осуществлять свои мечты буквально в один миг заключается в активной работе с подсознанием. Всем известно, что мысль материальна, а человек — вершина прогресса. Благодаря правильной работе с мышлением и точной постановкой цели, каждый из нас может с легкостью воплотить сокровенное желание в жизни.
В начале этой практики необходимо создать ту самую Книгу желание, которая помогает открыть ум, изучить решения, наполнить ваше стремление мощной энергетикой и перейти от негативного образа мыслей к позитивному мышлению, а следовательно и к исполнению мечты. Всего 6 простых шагов отделяют вас от цели вашей жизни:
Первый шаг. В начале, вам необходимо расставить приоритеты. У каждого человека огромное количество желаний, которые требуют выполнения. Но следует выбрать одно, самое сокровенное и важное. Не торопите события, пусть сначала сбудется главное, а потом приступите к остальному.
Второй шаг. Обязательно купите самый красивый ежедневник, который будет удобно держать в руках. Блокнот, тетрадь или блокнот — станет вашей персональной «Книгой желаний», обложка которых должна радовать глаз. Подойдите к выбору данного предмета со всей строгостью и ответственностью.
Третий шаг. Вам предстоит поработать следователям, фотографом или художником. Не бойтесь, это не займет много времени. Для того, чтобы желание сбылось, его необходимо подкрепить визуальной картинкой. Найдите иллюстрации, сделайте снимки или рисунки, которые будут соединять вас эмоционально с желанием. Позвать на помощь можно всемирную паутину Интернета. Включите визуализацию, которая покажет конечный результат того, что вы хотите получить. Пусть фото или вырезки из старых журналов отразят то, как вы будете себя чувствовать, когда достигнете цели. Главное отводите внимание мелочам, детально описывая свою мечту.
Четвертый шаг. Здесь начинается самое интересное. Каждая страница вашей книги должна быть насыщена позитивными снимками и вырезками, отражающие вашу мечту. Желательно расположить их на правой стороне, чтобы левая часть книги отводилась под свободу мысли и слова. Обязательным условием является емкое утверждение напротив каждой картинки. Можно использовать аффирмации успеха, главное чтобы фраза сохранила эмоциональную и ментальную связь с картинкой. Например, вы хотите для себя огромный дом, в стиле модерн, с 6 спальнями, вы можете найти изображение такого дома в интернете, распечатать и наклеить в книгу желаний. А положительное утверждение слева может звучать так: «Я люблю свой красивый и роскошный дом».
На другой странице, вы можете смело разместить счастливую семью внутри такого особняка. Члены которой разделяют совместный ужин, со счастливым выражением на лицах. Текст аффирмации будет звучать так: «Я счастлив/счастлива с новым обретением дома, как и моя семья». Так ваша мечта будет наполняться силой на каждой странице и продолжит расти до вселенских размеров.
Пятый шаг. На создание книги у вас уйдет от силы один день. Многих может заинтересовать вопрос, что делать шесть последних дней? Для того, чтобы мечта сбылась вам нужно рассматривать свою «Книгу желаний» каждый день, в течение 10 минут. Другими словами соединяться с ней эмоционально, наделять умственной энергией и активностью. Можно пойти на шаг дальше и дополнять волшебный блокнот новыми фразами, журнальными вставками или более сильными эмоциями. Представьте себе, что вы нашли желаемое, опишите свой восторг на свободных строках книги.
Шестой шаг. Любуясь Книгой желаний, проговаривайте вслух аффирмации, которые направлены на исполнение мечты. Подобная практика укрепит ваше желание и привлечет к ее воплощению Высшие силы.
Техника «Книга реализации желаний»
Отзывы об этой технике достаточно хорошие. Суть метода заключается в постоянном пополнении вашей Книги Желаний. Данную практику применяют для быстрого исполнения мечты. Создав энергетическую книгу и выделив основное желание, каждый день желательно отслеживать шаги к его воплощению и записывать эти шаги в пустые строки. Если видимых изменений нет, вы всегда можете описать ваше настроение, принимаемые меры или что-то еще. Также рекомендуется расширять диапазон и желать для себя намного больше, чем вы привыкли. Как показывает практика мелкие мечты не стремятся быстро воплотиться в жизнь. Мечтайте по крупному.
Настольная Книга реализации желаний» должен красоваться на самом видном месте, напоминая ее владельцу, что исполнить свою мечту реально. Не забывайте про простые правила и тогда ваше желание найдет воплощение в жизни. Мы желаем вам хорошего настроения, успехов и достижения целей.