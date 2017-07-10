Как интеллект спасет вашего ребенка от болезней
Высокий уровень интеллекта спасет вашего ребенка от болезней, сообщает сайт Наша мама.
Ученые проследили более чем за 65000 добровольцами. Состояние здоровья оценивалось, когда добровольцам выполнялось 79 лет. Оказалось, люди с изначально высоким IQ имели пониженный риск смерти от болезни сердца, инсульта, рака, респираторных болезней, снижен риск летального исхода вследствие травм, болезней желудочно-кишечного тракта и деменции. Так, каждые дополнительные 15 очков IQ давали 28%-ное снижение риска смерти от респираторных недугов, 25% -ное снижение риска смерти от ишемической болезни сердца и 24% -ное снижение риска смерти от инсульта.
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Также 15 дополнительных очков уменьшали вероятность смерти вследствие рака мочевого пузыря на 19%, от рака легких – на 25% и рака кишечника – на 11%. В причинах выявленной зависимости ученые до сих пор не уверены. Возможно, люди с высоким с детства IQ лучше следят за собой, ведут более здоровый образ жизни или отличаются хорошей генетикой и более эффективно работающей центральной нервной системой. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: meddaily.ru
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