Как интеллект спасет вашего ребенка от болезней

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Высокий уровень интеллекта спасет вашего ребенка от болезней, сообщает сайт Наша мама.

Если у человека уже в детстве отмечается высокий IQ, можно быть спокойным: высокий уровень интеллекта связан с увеличенной продолжительностью жизни и меньшим числом болезней, которые возникают в течение жизни. Такие выводы сотрудников университетов Эдинбурга, Оксфорда и Университетского колледжа Лондона.

Ученые проследили более чем за 65000 добровольцами. Состояние здоровья оценивалось, когда добровольцам выполнялось 79 лет. Оказалось, люди с изначально высоким IQ имели пониженный риск смерти от болезни сердца, инсульта, рака, респираторных болезней, снижен риск летального исхода вследствие травм, болезней желудочно-кишечного тракта и деменции. Так, каждые дополнительные 15 очков IQ давали 28%-ное снижение риска смерти от респираторных недугов, 25% -ное снижение риска смерти от ишемической болезни сердца и 24% -ное снижение риска смерти от инсульта.

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Также 15 дополнительных очков уменьшали вероятность смерти вследствие рака мочевого пузыря на 19%, от рака легких – на 25% и рака кишечника – на 11%. В причинах выявленной зависимости ученые до сих пор не уверены. Возможно, люди с высоким с детства IQ лучше следят за собой, ведут более здоровый образ жизни или отличаются хорошей генетикой и более эффективно работающей центральной нервной системой. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: meddaily.ru

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