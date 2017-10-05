Как я стала жаворонком, выучила новый язык и прочитала в 5 раз больше книг за год
2017-10-04 21:19
Как я стала жаворонком, выучила новый язык и прочитала в 5 раз больше книг за год
По-настоящему потрясающая вещь заключается в том, что достичь такого впечатляющего результата не так уж сложно.
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Соучредитель австралийского стартапа Hello Code Белль Бет Купер нашла легкий способ выработки новых привычек, передает Rus.Media. В своей статье она рассказывает, как ей это удалось.
Но по-настоящему потрясающая вещь заключается в том, что достичь такого впечатляющего результата не так уж сложно, как кажется сначала. На самом деле, все результаты достигнуты путем повторения небольших дел каждый день в течение долгого времени.
Я большая поклонница разумного подхода к работе и поиска способов делать свою работу эффективнее. За два года я смогла открыть и испытать довольно много подобных хитростей.
Сегодня я расскажу, как достигла таких целей в 2015 году.
Привычка уделять 5 минут каждый день на изучение французского привела меня к тому, что сегодня я могу читать, писать и разговаривать на базовом уровне.
Привычка читать всего по одной странице каждый вечер помогла мне увеличить список прочитанных книг в 5 раз за прошедшие два года.
В общем, я использовала незначительные повседневные привычки для получения значительного и долгосрочного результата.
Ниже я расскажу четыре основные принципы, которыми я руководствуюсь, когда пытаюсь выработать новую привычку. Эти принципы работают каждый раз и с любым делом, за которое я бы не бралась.
1. Начинайте с малого, уделяйте немного времени одному и тому же делу ежедневно
Когда несколько лет назад я впервые решила выработать навыки для более здорового образа жизни, одной из крупнейших моих ошибок стало то, что я требовала от себя слишком много.
Начать хотя бы с попытки прочитывать по одной книге в неделю после того, как я не читала практически совсем. Или вставать каждое утро в 6 часов после того, как долгое время стабильно просыпалась около 9.
Привычки должны войти в рутину.
И поэтому на самом деле мне нужны были маленькая победа каждый день и видимый прогресс, для того чтобы создать обновленный распорядок дня, которого я могла бы придерживаться каждый день.
Наконец, мне пришла в голову идея начинать с малого. Суть ее заключается в концентрации на повторении привычки каждый день, а не на том, насколько эффективно вы это делаете. Другими словами, сначала нужно думать о количестве, а качество придет позже.
Прекрасным примером является пользование зубной нитью. Допустим, вы решили делать это каждый вечер, хотя до этого годами не уделяли этому внимание. Если вдруг ни с того ни с сего вы возьмете нитку и станете каждый вечер тратить на чистку зубов за десять минут, вас вряд ли хватит больше, чем на неделю. Это действительно большой вопрос.
Но умение начинать с малого будто дает вам суперсилу. Вот как следовало бы поступить с зубной нитью: вы выбираете самую незначительную часть привычки, выполнять которую не составит никакого труда. В данном случае, можно начать с чистки всего одного зуба. Будет уже считаться, что вы пользовались нитью, но в этом случае вам не придется делать каких огромных усилий в области гигиены ротовой полости.
Вот как это работает на самом деле: сначала вы сосредотачиваетесь на чистке одного зуба каждый вечер. Вы делаете это бесперебойно одну неделю. Потом две, три, четыре. Вам нетрудно придерживаться этой привычки, ведь это так легко. Чистить по одному зубу в день не составляет абсолютно никаких трудностей, поэтому довольно сложно придумать повод, чтобы этого не делать. И когда привычка войдет в ваш распорядок дня, и вы будете делать это без напоминаний, начните чистить по два зуба.
Делайте это каждый вечер в течение какого-то времени. Перейдите на три. И так постепенно вы станете делать все больше и больше, не внося действительно резких и тяжелых изменений в свою жизнь.
Начинать с малого — значит прежде всего заботиться о доведения своих действий до автоматизма, а уже потом думать о том, насколько интенсивно нужно делать что-либо для достижения результата.
Как отметил блогер Скотт Янг, чаще всего мы переоцениваем – особенно, когда начинаем заниматься чем-то необычным. Чтобы более реалистично смотреть на свои возможности, Скотт советует рассчитывать, что мы можем отдать делу всего 20% от времени и энергии, которые мы бы хотели потратить.
Вот как я применяла принцип «начинайте с малого» для своих привычек в 2015 году.
Чтение: по одной странице за вечер
Я начала читать всего по одной странице книги перед сном каждый вечер. Довольно часто я могла прочитать и больше, но если даже это была всего одна страница, я считала день прожитым успешно.
Позже, когда чтение уже достаточно прочно вошло в мой распорядок, я стала читать по 15 минут, а затем постепенно вышла на результат в 30 минут чтения перед сном и 30 минут чтения утром в большинстве случаев.
На выработку этой привычки у меня ушло около полутора лет. Может показаться, что это очень долгое время, но на самом деле оно пролетело достаточно быстро.
Когда я работаю над выработкой привычки, все, о чем я думаю, — это сколько мне нужно прочитать сегодня, чтобы день прошел не зря.Концентрироваться нужно на том, что нужно сделать в этот конкретный день. Но если оглянуться назад, понимаешь, насколько значительный результат дают эти ежедневные усилия.
Французский: один урок каждое утро
Я и раньше занималась французским время от времени, но это было постоянно. Когда я решила, что нужно улучшить знания этого языка, я начала с выполнения всего одного урока в Duolingo за кофе каждое утро. (Если вы не сталкивались с ним ранее, Duolingo — это бесплатный веб – и мобильное приложение для изучения языков).
Выполнение одного урока занимает около пяти минут, так что это небольшое дело, заняться которым мне было нетрудно, например, за утренним кофе. Со временем я стала делать больше, чем один урок — два, три, иногда четыре или пять, если мне особенно нравилось.
Я делала столько, сколько мне хотелось, но не менее одного урока в любом случае.
Для того чтобы считать выполненным дело каждый день, нужно было пройти всего один урок, и это несложно даже в те дни, когда делать больше ты не настроен. Сейчас я начала пользоваться еще и Babbel (еще одно приложение для изучения языков, но платный), чтобы лучше разобраться в тонкостях французской грамматики. Курс французского в Duolingo я уже закончила.
По статистике в Duolingo я выучила французский примерно на 41%. Неплохой результат после всего пяти минут в день!
2. Работайте только над одной привычкой одновременно
Одной из сложных проблем при выработке привычек для меня стало желание брать на себя слишком много. Я всегда строю такие грандиозные планы по развитию в себе многих вещей и начинаю с таким энтузиазмом, что мне хочется заниматься несколькими привычками сразу.
Каждый раз, когда я начинала таким образом, в результате ничего не получалось. Бывает, несколько из выбранных привычек не остаются в вашей жизни, бывает — ни одна из них. Это просто слишком сложно — как многозадачность, когда мозгу приходится постоянно переключаться между задачами, поскольку он не может концентрироваться на нескольких вещах одновременно.
Поэтому я взяла новое правило — производить только одну привычку за раз. Только когда эта привычка доводится до автоматизма, и мне не трудно делать что-нибудь каждый день, я берусь за тренировки новой.
Если говорить о моем случае, я стала заниматься французским, только когда приучилась читать каждый вечер. И когда я стала выполнять по уроку французского каждый день, я стала задумываться о том, чтобы научиться просыпаться раньше.
Иногда выработка новой привычки может занять длительное время. Мне действительно было сложно привыкнуть регулярно просыпаться рано. Примерно четыре месяца я была сосредоточена на одном и том же, пробовала различные методики, отслеживала прогресс и обсуждала его с друзьями, которые помогали мне держать себя под контролем. Я была сконцентрирована на выработке одной привычки, и поэтому все это время я не бралась за что-то новое.
Сегодня я рада, что отдала выработке этой привычки столько времени, потому что мне не составляет труда просыпаться рано практически каждый день. Это было непросто, но оно того стоит.
Время, необходимое на создание той или иной привычки может отличаться. Наверное, всем известна теория, что на выработку привычки требуется 21 день, однако недавние исследования показали, что для каждого человека этот промежуток времени уникальный. В другом исследовании доказано, что за это нужно 66 дней — около двух месяцев.
Я осознала, что нужно работать над каждой привычкой отдельно, отдавая этому все свое внимание и энергию, и искать к каждой привычке уникальный подход.
3. Устраняйте препятствия: пусть все необходимое под рукой
Для меня гораздо проще соблюдать привычку, если все необходимое для этого есть у меня под рукой. Например, выполнить один урок французского за чашкой кофе гораздо проще, если смартфон уже находится поблизости. Или придерживаться привычки читать по странице каждый вечер легче, если книга лежит рядом с кроватью.
Канадский журналист и социолог Малкольм Гладуэлл называет это переломной точкой. Это небольшое изменение, которое позволяет вам перестать придумывать отговорки и начать действовать. Одна из самых ярких историй, показывающих эффективность переломной точки, случилась в ходе исследования столбняка в университете. Целью исследования было проверить, помогут рассказа студентам о тяжелых последствиях столбняка увеличить число желающих пройти вакцинацию от этой болезни. Устрашающие рассказы о последствиях заболевания не дали никакого эффекта, но одна странная вещь помогла: после того, как в кампусе университета разместили карту с указанием медицинского центра и режима его работы, количество студентов, прошедших вакцинацию, увеличилась с 3% до 28%.
Преодоление переломной точки позволяет вам приступить к действию, которое вы, скорее всего, завершить до конца. Мне нравится думать, что таким образом я устраняю препятствия, которые способствуют невыполнению моих привычек.
В 2016 году я планирую начать работу над новой привычкой — чаще играть на пианино. Сейчас я занимаюсь этим по настроению, но недостаточно регулярно, чтобы совершенствовать свою игру. Я заметила, что мне чаще хочется сесть играть, если пианино находится поблизости. С недавних пор оно стоит в углу гостиной (а также столовой и кухне по совместительству), поэтому мне не составляет труда присесть и поиграть какое-то время, пока готовится еда, или по дороге на кухню, чтобы перекусить.
Другая привычка, которой я хочу уделить время в этом году, это почаще заниматься спортом. Я заметила, что если на мне одежду для тренировок, скорее всего, я выйду из дома на пробежку. Если же я надену что-то другое, мне становится гораздо проще придумать причины не делать эту пробежку. Я скорее выйду из дома, если подготовлю спортивную одежду с вечера, а утром быстро надену ее, пока мой мозг не начал придумывать причины отложить тренировки. Когда я займусь выработкой этой привычки, то чаще буду прибегать к этому приему.
4. Комбинируйте привычки: создавайте новые привычки на базе уже имеющихся
Одним из моих любимых способов выработки привычек является их «надстройка» над уже имеющимися. Это помогает встроить несколько привычек в распорядок дня, и при этом одни привычки выступают в роли триггера для других.
Плюсом данной методики является то, что у вас уже есть множество привычек, просто вы о них не задумываетесь. Чистить зубы перед сном, вставать с постели по утрам, варить кофе в одно и то же время каждый день — все это есть привычками. Все, что вы делаете примерно в одно и то же время каждый день не задумываясь, является привычкой, с которой можно связать другие.
Если вы выполняете новую привычку уже после совершения привычного действия, силу старой привычки можно использовать для регулярного выполнения новой. Например, когда я просыпаюсь, то первым делом спускаюсь на кухню и варю себе кофе. Как только мой кофе готов, наступает время урока французского. Моя давняя привычка готовить кофе выступает в роли триггера для изучения французского.
Точно так же, когда вечером я отправляюсь спать, я берусь за книгу. Моя привычка читать перед сном запускается автоматически, когда я отправляюсь в кровать и вижу книгу.
Исследования доказывают, что построение связей между уже устоявшимся распорядком дня и новой привычкой может быть лучшим способом ее сохранения в долгосрочной перспективе. Когда вы надстраиваете привычки одну на другую, вы строите связи между новыми и уже устоявшимися действиями.
Вы можете использовать преимущества своих уже имеющихся навыков, постепенно надстраивая над ними новые.
Для меня выработки новых привычек превратилась в своего рода хобби. Мне нравится думать о всех навыках, которым я могу научиться и развить, просто уделяя им немного времени каждый день. Осознание этого делает значительные результаты более достижимыми.