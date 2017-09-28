Как и за сколько продать квартиру в “ДНР” и “ЛНВ”
2017-09-28 18:07
Как и за сколько продать квартиру в “ДНР” и “ЛНВ”
Продажа недвижимости на оккупированной территории остается одной из острейших проблем переселенцев,
Продажа недвижимости на оккупированной территории остается одной из острейших проблем переселенцев, передает Rus.Media.
Законен ли продажа вообще, как юридически правильно совершить сделку и сколько сейчас стоит жилье в “ЛНВ” и “ДНР “- с этими вопросами СМИ обратились к риэлтору и юристу.
С начала российско-украинского конфликта Донбасс покинули почти полтора миллиона человек. Кто-то осел в других регионах Украины и давно приобрел новое жилье, кто-то вернулся обратно, а кто-то до сих пор находится между двумя мирами – прошлым “там” и настоящей жизнью “здесь”.
Снимать квартиру в крупных городах Украины дорого. А тем временем на оккупированной территории простаивает собственное жилье.
Отдавать последние деньги за аренду квартиры или все-таки попытаться продать недвижимость там? Этот вопрос сейчас волнует сотни тысяч переселенцев.
Одни считают, что продать жилье в “ЛНВ” и “ДНР” нереально, другие, наоборот, пытаются это сделать. И здесь возникает много вопросов, первое из которых – законность сделки.
Законно ли?
Председатель киевской городской организации Совета юристов Украины Василий Гудзь утверждает, что продажа жилья на оккупированной территории абсолютно законный.
Его слова подтверждает и Закон Украины О временных мерах на период проведения антитеррористической операции. Документ не ограничивает субъектов, зарегистрированных в зоне проведения АТО, в осуществлении ими деятельности, в том числе и по заключению сделок по продаже недвижимости и/или оборудования, расположенных в зоне АТО.
Единственной проблемой остается правильность оформления самого договора.
Главное, по словам юриста, чтобы договор регистрировал украинский нотариус, тогда имущество будет числиться в едином реестре Украины.
Также согласно с украинским законодательством осуществлять операции купли-продажи должны по безналичному расчету. Оплата наличными осуществляется только при контроле со стороны нотариуса.
Но если с юридической точки зрения все более-менее понятно, то вопрос ценовой политики висит в воздухе и волнует многих переселенцев.
С начала военных действий цены на квартиры на оккупированной территории упали в среднем в 3-4 раза. Такое катастрофическое снижение стоимости, конечно, останавливает многих переселенцев и заставляет ждать лучших времен.
Квартиры в “ЛНВ”
Почему так происходит и чего ждать дальше – с этими вопросами мы обратились к Луганского агентства недвижимости АН Эксклюзив.
Риэлтор Евгения аргументирует ситуацию так:
Сейчас однокомнатную квартиру в центре Луганска можно продать за $11 тысяч и выше, а в отдаленных кварталах – по $5-7 тысяч (до войны $23-25 ??тысяч).
Цена на двухкомнатные квартиры стартуют от $9 тыс. (восточные квартала) до $35 (центр) тысячи.
Трехкомнатную квартиру в центре города без ремонта можно продать и за $13 тысяч, а с ремонтом – за $20-30 тысяч. В восточных кварталах цена стартует от $10 тысяч.
И это действительно так, на сайтах по продаже недвижимости, например, Rieltor.ua можно найти сотни объявлений по продаже недвижимости на оккупированной территории.
Туда в основном выкладывают объявления сами риэлторы, но есть и предложения от самих владельцев. С некоторыми из них мне удалось связаться.
Переселенка Татьяна недавно выложила объявление на сайт. Женщина сейчас живет в Киеве и дистанционно пытается продать квартиру в Луганске. При этом она не обращалась в агентства недвижимости или к частному риэлтору.
Объявление Татьяны на сайте.
Если с Луганском все ясно, то продажи в небольших городах, подконтрольных “ЛНВ” остаются загадкой. На сайтах почти нет объявлений, а агентства недвижимости Луганска не занимаются продажей там.
Но мне все же удалось найти пару предложений от самих владельцев на доске объявлений OLX.
В Красном Луче продается трехкомнатная квартира с ремонтом, мебелью и техникой за $15 тысяч, в Горловке также трехкомнатная – за $15 тысяч, а однокомнатная в Алчевске – за $5 тысяч.
Однако, по словам самих владельцев, им почти никто не звонит, и предложения пока висят в воздухе.
Квартиры в “ДНР”
Похожая ситуация сейчас и в “ДНР”. Представитель донецкого агентства недвижимости Ярослав Крашенинніков уверяет, что цены на квартиры в Донецке продолжают падать.
Сейчас однокомнатная квартира в Ворошиловском районе Донецка (центр) стоит $10-16 тысяч, в отдаленных районах города – в пределах $10 тысяч.
Цена на двухкомнатную квартиру в центре колеблется в пределах $20-22 тысяч, в других районах Донецка – $12-13 тысяч.
Трехкомнатную квартиру, по словам Ярослава, в центре можно продать за $25-26 тысяч, в отдаленных районах города – по $20-23 тысячи.
Например, переселенец Павел из Донецка вот уже пару месяцев пытается продать двухкомнатную квартиру в самом центре города. Он отдает квартиру с ремонтом, со встроенной техникой (телевизором, стиральной машинкой, холодильникомта другим) практически даром – за $25 тысяч.
Что касается городов областного значения в “ДНР”, то там с продажами все обстоит так же, как и в “ЛНВ” – предложений мало, а спроса еще меньше.