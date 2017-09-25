Как и сколько зарабатывают украинцы в ЕС – в Польшу на яблоки
2017-09-25 08:46
Как и сколько зарабатывают украинцы в ЕС – в Польшу на яблоки
Работникам часто приходится работать в условиях, которые не отвечают ни польским, ни общеевропейским трудовым стандартам.
По данным заместителя министра иностранных дел Польши Бартоша Чихоцького, в Польше живут и работают более 1,2 млн украинских гастарбайтеров, сообщают Rus.Media со ссылкой на short.media.
В прошлом году они перевели на родину астрономическую сумму – около 8 млрд польских злотых (то есть около 2,2 млрд долларов). По словам польского чиновника, эта сумма составляет более 3% украинского ВВП.
Бартош Чихоцький – не первый польский чиновник, который сообщает об огромных суммах, которые заробитчане переказуть в Украину. Об этом также заявлял министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В то же время польские чиновники не говорят об условиях, в которых приходится трудиться работникам, которые часто не соответствуют ни польским, ни общеевропейским трудовым стандартам.
КРЕПОСТНЫЕ?
“Сначала мне сказали, что дневная норма – пять больших ящиков. Это реально. Один человек теоретически это может сделать. Но в процессе мне объяснили негласные правила: в приказном порядке нужно набирать не 5 ящиков, как договаривались, а 8-10. Для этого приходится очень быстро работать”, – цитируют работницу украинские активисты. Часто работников вынуждают работать без выходных.
КТО ПОМОЖЕТ?
Проблемами украинских заробитчан в Польше заинтересовались не только украинские, но и польские активисты. В прошлом году Общепольський союз профсоюзов помог украинцам организовать Межотраслевую профсоюз украинских заробитчан в Польше. По словам председателя профсоюза Юрия Карягина, их задача – бороться со злоупотреблениями польских работодателей в вопросе условий труда и оплаты труда.
ПОМОЩЬ ИЛИ КОНТРОЛЬ?
В последнее время о защите прав украинских трудовых мигрантов заговорили и в украинском правительстве. В частности, много говорится о необходимости легализации гастарбайтеров. Впрочем, сами мигранты к таким предложениям относятся с настороженностью: многие считают, что таким образом государство намерено просто присвоить часть их доходов.