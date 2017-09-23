Как и чем вылечить запущенный грибок пальцев и ногтей на ногах?
2017-01-10 18:07
Как и чем вылечить запущенный грибок пальцев и ногтей на ногах?
Нередко у людей возникает вопрос, как лечить грибок на ногах.
Грибок, поселившись на коже, способен изрядно подпортить жизнь любому человеку. Особенно если речь идет о грибок на ногах, будь то стопы или ногтей. Девушек это огорчает в первую очередь, так как красивый педикюр сделать в подобном случае уже невозможно. Поэтому нередко у людей возникает вопрос, как лечить грибок на ногах.
Существует два способа заражения – прямым и непрямым путем.
Первый способ (прямым путем):
- Через растения и почву.
- Во время контакта с больным животным или человеком.
- Второй способ (прямым путем):
- Использование предметов по уходу за животным.
- Использование предметов, которыми пользовался больной человек.
- Проявления и осложнения грибка на ногах
Это очень серьезное заболевание, требующее длительного ответственного лечения. Грибок появляется между пальцами ног в виде шелушения, которое сопровождается зудом и жжением. После этого на месте красноватых складок появляются пузырьки. Впоследствии они лопаются, и это, в свою очередь, образует большие трещинки и раны. Если не начать лечение, грибок будет распространяться на другие здоровые части ноги: стопы, пальцы, ногти. Когда грибок попадает в ногтевую пластину, он начинает потихоньку разрушать ее изнутри. Далее грибок переходит на ногти рук, а в некоторых случаях даже и во внутренние органы.
Грибок на ногах характеризуется видом инфекции, степенью и глубиной поражения. Дерматофиты, находящиеся на ногтевой пластине, сопровождаются белыми полосами или желтыми пятнами. На руках пятна более светлые, иногда сероватого оттенка.
Методы лечения запущенного грибка на ногах
Эффективное лечение грибка ногтей на ногах зависит от самого подхода лечения. Запущенная стадия грибка является самой опасной и плохо поддается лечению. Однако шанс есть. Для этого нужно придерживаться всех рекомендаций, а именно использовать целый комплекс лекарственных средств. При лечении грибка необходимо задействовать следующие группы препаратов:
- Мази, капли, лаки, гели, масла – местные средства.
- Таблетки – системные средства.
- Механическое удаление.
- Средства для повышения иммунитета, а также общеукрепляющие препараты.
Средства местного применения для лечения грибка на ногах
Запущенная стадия грибка требует более серьезного лечения. Первое, на что нужно обратить внимание – четкая периодичность применения лекарств. Нельзя делать перерывы во время лечения. Дело в том, что это поможет избежать привыкания грибка к препарату. Если заболевание приобретет устойчивость к тому или иному лекарству, вылечить его будет гораздо сложнее. Не нужно забывать о ряде правил, который объединяет все средства:
- Лекарство нужно наносить только на сухую, чистую и хорошо обработанную поверхность.
- Любое средство применяется минимум 1 раз в сутки каждый день (для каждого препарата это число может быть разное).
- Видео о том, как вылечить грибок на пальцах ног
Лаки и мази
Как лечить грибок ногтей на ногах с помощью лаков и мазей? Как уже говорилось ранее, нужно удалить поврежденный ноготь, а также некоторые здоровые участки вокруг него. Далее наносится средство. Если это лак, нужно проследить, чтобы он высох, а мазь должна хорошо впитаться. Мазь или крем используется дважды в день, а лак всего лишь 1-2 раза в неделю. В случае необходимости обработанный участок фиксируют пластырем.
Есть ряд лаков, предназначенная для лучшего удаления поврежденного ногтя. Их задача состоит в том, чтобы сделать ноготь более мягким. Но такие средства не борются с заболеванием.
Эфирные масла
Как вылечить грибок на пальцах ног при помощи масел? Натуральные компоненты масел, благоприятно влияющих на структуру ногтя и его общее состояние. В лечебных целях можно использовать лавандовое масло, оливковое или масло чайного дерева. Смазывать больные места рекомендуется на ночь, надев на ноги после этого шерстяные носки. Эфирные масла известны своими антисептическими свойствами, а также хорошо питают ноготь.
Антимикотики
Для дополнительной обработки поверхности применяют антимикотики. Это могут быть следующие препараты:
- Демиктен.
- Екзодерил.
- Клотримазол.
- Микозан.
- Миконазол.
После их применения не наблюдается побочных эффектов. Однако, несмотря на это, они противопоказаны беременным женщинам, детям, а также кормящим женщинам.
Продолжительность лечения запущенной стадии составляет около года.
От грибка на ногах поможет избавить салициловая мазь. Ее можно купить в любой аптеке по доступной цене. Мазь не только избавляет от грибка, но также борется с чрезмерной потливостью ног, что, в свою очередь, создает хорошие условия для дальнейшего размножения.
Применение «Екзодерила»
Наиболее популярным средством от грибка является «Екзодерил» – раствор, который способен глубоко проникать в ногтевую пластину, уничтожая споры грибка. Препарат оказывает не только противогрибковый эффект, но также антибактериальное действие. После проникновения в ноготь, раствор равномерно в нем распределяется, уничтожая микроорганизмы, снимая воспаление и устраняя зуд.
«Екзодерил» подскажет, как избавиться от грибка ногтей на ногах и добиться при этом максимального эффекта.
Принята следующая схема лечения:
- Подготовленный раствор наносят на ноготь два раза в день (утром и вечером).
- Перед каждым применением необходимо убедиться, что пораженная часть ногтя удалена. Ее можно отрезать ножницами или спилить пилочкой.
- Длительность лечения по данному методу составляет 4-6 месяцев, то есть до тех пор, пока ноготь вновь станет здоровым и чистым.
- После полного лечения препарат используют еще на протяжении месяца с целью предотвращения повторного развития болезни.
При поражении грибком стопы, в 50% случаев со временем начинают страдать и ногти. Для этого рекомендуется использовать комплексное лечение. Утром наносить раствор на ногтевую пластину,
а вечером использовать крем «Екзодерил» для стоп. Раствор борется с грибком
ногтя, а мазь питает пораженную кожу.
Лечение грибка ног таблетками
Как быстро вылечить грибок на ногах с помощью системных средств? Дополнительные подготовительные мероприятия не требуются во время лечения запущенного грибка. При приеме препаратов внутрь рекомендуется воздержаться от употребления алкогольных напитков. Для лечения грибка ног назначают такие таблетки:
- Итромикол
- Орунгал
- Ламизил
- Микозорал
- Некоторые препараты оказывают на печень сильное влияние, поэтому назначают Эссенсикапс или Карсил.
Подобный метод лечения не подходит детям и беременным женщинам.
Удаление поврежденного грибком ногтя
Конечно, не каждый захочет знать, как вылечить запущенный грибок ногтей на ногах с помощью полного удаления пластины, но в некоторых случаях это просто необходимо. Иногда это самый действенный способ сохранить здоровые и чистые ногти. Но чтобы добиться хорошего результата, нужно использовать комплексный подход. Если кожа вокруг ногтя была заражена, то вскоре грибок снова распространится на новый отросший ноготь. Человек может быть носителем заболевания. Споры долгое время способны храниться в складках кожи.
В случае полного удаления ногтя следует также применять системные и местные препараты.
Ногти могут быть удалены несколькими способами:
- Хирургическим путем . В результате у человека остается открытым ногтевое ложе, трудоспособность теряется на пару дней. Процедура эта довольно болезненная и проводится под местным наркозом.
- Аппаратным педикюром . Также неприятный и болезненный способ, который предполагает применение специальных приспособлений в специализированном салоне
- В домашних условиях . Перед удалением надо распарить ноготь и обрезать его педикюрными инструментами. Полностью удалить ноготь дома не получится, поэтому такой метод наименее эффективен.Профилактика грибка на ногах
Хорошо, когда знаешь, чем лечить грибок на ногах. Но лучше – не сталкиваться с подобным заболеванием. Для этого нужно придерживаться правил личное гигиены:
Поверхность, зараженную грибком
необходимо постоянно очищать, несколько раз в день.
- Каждый день нужно надевать чистые носки или колготы.
- Обувь также нужно постоянно чистить внутри. Во время ношения там могут накапливаться споры. Грибок любит влагу
среда. Поэтому обувь нужно тщательно обрабатывать специальными спреями и хорошо высушивать. К тому же, многое зависит и от материала. Неудобная обувь – это раны, ноги потеют, и в результате появляется грибок. Не стоит протирать обувь уксусом, так как он разрушает материал.
- Грибком можно заразиться в любом людном месте. Самыми популярными являются бани, бассейны, сауны, а также спортзалы. После завершения тренировки нужно принять душ и нанести любую мазь или крем от грибка.
- Не стоит также пользоваться чужой обувью.
- Ноги всегда должны находиться в чистоте и быть сухими.
- В очень жаркие дни, перед тем как надеть обувь на ноги рекомендуется нанести присыпку. Таким образом можно избежать потливости, а в дальнейшем развитии грибка.
- На пляже также есть высокая вероятность заболеть грибком, поэтому лучше надевать обувь.
- В душе пользоваться только своей мочалкой.
Правильное лечение препаратами и соблюдение простых рекомендаций поможет избавиться от такого неприятного заболевания,
как грибок. А постоянные профилактические процедуры уберегут от его возникновения и распространения.
Видео о эффективное лечение грибка ногтей на ногах