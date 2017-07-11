Как грудное вскармливание влияет на восстановление после родов
Ученые нашли закономерность. Сообщает сайт Наша мама.
Во время исследования учеными были проанализированы данные 185 матерей, которые прошли роды с помощью кесарева сечения в период с января 2015 года по декабрь 2016 года. В частности, экспертов интересовала информация о том, насколько сильной была послеродовая боль, и сколько продолжалось грудное вскармливание.
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В результате выяснилось, что 23% матерей, которые кормят своих детей менее чем два месяца, продолжали жаловаться на болевые ощущения в районе шрама от кесарева сечения даже по истечению четырех месяцев после родов, в то время как среди тех, кто продолжал кормить грудью, боль была только у 8% рожениц. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.obozrevatel.com
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