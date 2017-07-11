Как грудное вскармливание влияет на восстановление после родов

magictr | 11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Ученые нашли закономерность. Сообщает сайт Наша мама.

По словам ученых, матери, которые кормят грудью в течение минимум двух месяцев после кесарева сечения, в три раза реже испытывают постоянную боль, чем те, кто отказывается кормить новорожденного грудным молоком или прекращает естественное вскармливание гораздо раньше.

Во время исследования учеными были проанализированы данные 185 матерей, которые прошли роды с помощью кесарева сечения в период с января 2015 года по декабрь 2016 года. В частности, экспертов интересовала информация о том, насколько сильной была послеродовая боль, и сколько продолжалось грудное вскармливание.

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В результате выяснилось, что 23% матерей, которые кормят своих детей менее чем два месяца, продолжали жаловаться на болевые ощущения в районе шрама от кесарева сечения даже по истечению четырех месяцев после родов, в то время как среди тех, кто продолжал кормить грудью, боль была только у 8% рожениц. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: www.obozrevatel.com

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