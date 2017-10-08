Как Femen Путина с днем рождения поздравляла (видео)

despravda | 08.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-08 09:26

Как Femen Путина с днем рождения поздравляла (видео)
Активистка залезла на деккомунізірованний памятник героям Октябрьской революции и спела песню в исполнении Монро “Happy birthday, mr. President”.

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Как Femen Путина с днем рождения поздравляла

В субботу, 7 октября, в центре Киева обнаженная активистка Femen в образе Мерлин Монро “поздравила” президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

Видео “приветствие” обнародовала СМИ

Активистка залезла на деккомунізірованний памятник героям Октябрьской революции и спела песню в исполнении Монро “Happy birthday, mr. President”.

На место происшествия в Мариинский парк у здания Верховной Рады прибыл патруль полиции. По данным правоохранителей, действия активисток расцениваются как мелкое хулиганство.

                                                 

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