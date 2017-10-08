Как Femen Путина с днем рождения поздравляла (видео)
2017-10-08 09:26
Как Femen Путина с днем рождения поздравляла (видео)
Активистка залезла на деккомунізірованний памятник героям Октябрьской революции и спела песню в исполнении Монро “Happy birthday, mr. President”.
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Как Femen Путина с днем рождения поздравляла
В субботу, 7 октября, в центре Киева обнаженная активистка Femen в образе Мерлин Монро “поздравила” президента РФ Владимира Путина с днем рождения.
Видео “приветствие” обнародовала СМИ
Активистка залезла на деккомунізірованний памятник героям Октябрьской революции и спела песню в исполнении Монро “Happy birthday, mr. President”.
На место происшествия в Мариинский парк у здания Верховной Рады прибыл патруль полиции. По данным правоохранителей, действия активисток расцениваются как мелкое хулиганство.