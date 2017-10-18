Как фанаты “Фейеноорда” Ракицкого с поля провожали (видео)
18.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-18 08:22
Как фанаты “Фейеноорда” Ракицкого с поля провожали (видео)
Болельщики роттердамской команды очень обрадовались удаление защитника «горняков».
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Болельщики «Фейеноорда» в матче против «Шахтера» очень обрадовались удаления Ярослава Ракицкого на 75 минуте матча, передает Rus.Media.
К этому времени их любимцы проигрывали со счетом 1:2, и болельщики роттердамской команды поверили в то, что их команда не проиграет. К счастью, «Шахтер» сумел удержать победный счет и увез из Нидерландов 3 очка.