Как фамилия мужа влияет на вашу жизнь, с точки зрения нумерологии?
2017-10-12 20:30
Как фамилия мужа влияет на вашу жизнь, с точки зрения нумерологии?
По традиции большинство новоиспеченных жен берут фамилию мужа, не задумываясь о последствиях.
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Рано или поздно все влюбленные пары принимают решение создать семью, передает Rus.Media. И конечно, по традиции, большинство новоиспеченных жен берут фамилию мужа, не задумываясь о последствиях
С точки зрения нумерологии фамилия – это числовой код рода человека, которая пришла к нему из глубины веков, энергетика предыдущих поколений. В одних случаях смена фамилии идет на благо, в других – наоборот. При этом старое все равно будет влиять на «хозяина», поскольку он получил ее при рождении. А новое – дополнять, корректировать влияние старого, или облегчая, чтобы создавать трудности человеку жизнь.
Именно поэтому, прежде чем менять фамилию – неважно, при вступлении в брак или по какой другой причине, – надо сначала рассчитать его числовой код.
Как определить число фамилии
Проверить, насколько фамилия благоприятное для вас, достаточно просто. Каждой букве алфавита соответствует свое число. Надо сложить числа, относящиеся к букв вашей фамилии, привести к однозначному числу – и прочитать расшифровку. Если же получилось 11, 22 и 33 – эти цифры дальше не составляйте, у них есть свое значение. Пример. Допустим, ваша фамилия – Петрова.
Пользуясь таблицей, находим число каждой буквы: П = 8, Е = 6, Т = 2, Р = 9,0 = 7, В = 3, А = 1. Составляем: 8 + 6 + 2 + 9 + 7 + 3 + 1 = 36.
Приводим к однозначному числу: 3 + 6 = 9. Осталось только прочитать его описание, приведенное ниже.
Расшифровка
1. По натуре вы независимы и настойчивы. У вас мощная сила воли и твердый характер. Вы способны быстро находить правильные решения и брать на себя ответственность.
2. Вы миролюбивы, спокойны, очень чувствительны, не нравятся конфликтов и легко находите компромиссы. Склонны к партнерству, прекрасно работаете в команде.
3. Дружелюбие, открытость и оптимизм – вот основные черты вашей натуры. При этом вы наделены хорошим чувством юмора и незаурядными творческими способностями.
4. Вы трудолюбивы, организованы и на редкость терпеливы. Решения принимаете обдуманно, взвешивая все «за» и «против». Умеете просчитывать последствия.
5. Вы свободолюбивы и независимы, вас гнетут какие рамки, вы не выносите рутину. Зато легкие на подъем и быстро приспосабливаетесь к любым изменениям.
6. Во всем вы ищете равновесие. При этом вас можно назвать прагматичной и приземленной натурой. Для вас важнее всего выгодна взаимодействие. Ваша жизненная позиция: «Ты мне – я тебе».
7. Вы всегда открыты новым знаниям, легко усваиваете информацию и умеете ею пользоваться. Наблюдательны, склонны к анализу, любознательны, внимательны к мелочам. У вас хорошо развиты лидерские качества, вы стремитесь к власти и богатства.
8. Умеете распоряжаться деньгами и приумножать их количество. Такие люди успешны в бизнесе.
9. Вы мечтательны и открытые. Основные ваши качества – милосердие, эмоциональность и покорность людей и обстоятельств. С трудом принимаете решения.
11. У вас хорошие организаторские способности, вы легко умеете вести за собой, способны вдохновить людей на серьезные дела. Ваша жизнь – это непрерывный поиск своего пути.
22. Вы – материалист, обладаете врожденным даром к управлению, умеете грамотно организовать любое дело. Терпеливые, выносливые. При этом для вас важно быть полезным людям.
33. Люди с таким числом фамилии – хорошие наставники, педагоги. По натуре очень ответственны, настойчивы в достижении цели. При этом дружелюбны, незлопамятны и открытые.