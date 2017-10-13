2016-01-27 12:51
Как этаж, на котором вы живете, влияет на вашу жизнь
Этаж, на котором вы живете, может многое рассказать о вас и о влиянии на вашу жизнь окружающей реальности.
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Каждое число в нумерологии имеет определенное значение. На основе этой древней эзотерической науки можно узнать о влиянии чисел на жизнь человека. И поскольку нас окружают повсюду, то с помощью нумерологических знаний можно легко вычислить их влияние. Если брать во внимание наш быт, то можно узнать много интересной информации. К примеру, этаж, на котором вы живете, может многое рассказать о вас и о влиянии на вашу жизнь окружающей реальности.
Узнайте, которую излучает энергетику этаж, на котором расположена ваша квартира:
Этаж. Это число наделяет человека амбициями и стремление к совершенству. Такой этаж принесет удачу карьеристам.
Этаж. Это число этажа заставляет быть более терпимыми к окружающим людям. Нередко жильцы второго этажа страдают депрессиями, много мечтают и живут в иллюзиях
Этаж. Жители этого этажа стремятся к власти, авторитета и материальных благ. Для них очень важно высокое положение в обществе.
Этаж. Жители этого этажа часто бывают недовольны своей жизнью. Они постоянно жалуются на окружающую реальность и болезненно воспринимают критику в свой адрес.
Этаж. Согласно нумерологии чисел, пятый этаж способствует карьерному росту и увеличению прибыли.
Этаж. Этот этаж благоприятен для семейных жителей. Мир, благосостояние, дети, уют и любовь — вот что может дать шестой этаж тем, кто поселится на нем.
Этаж. Поверх творческих и оригинальных людей. Если даже на этом этаже поселяются совершенно обычные люди, то вскоре они начинают жить не так, как все.
Этаж. Неудачный этаж, наделяет жителей ограниченным видением мира. Здесь живут максималисты, которые нередко впадают в крайности.
Этаж. Сильная энергетика исходит от девятого этажа. Здесь найдут счастье те, кто всегда стремится к достижению своих целей. Это этаж лидеров.
Этаж. Те, кто живет на десятом этаже, стремятся к власти и лидерству на работе, в семье, в своем кругу общения.
Этаж. Это число этажа наделяет человека сильным волевым характером. Удачный вариант проживания для амбициозных, творческих и оригинальных личностей.
Этаж. Вибрации, исходящие от этого этажа, негативно влияют на характер человека. Жители становятся неуверенными в себе и нуждаются в постоянной моральной поддержки или наставничестве.
Этаж. Это число изобретателей и новаторов. Обычно на тринадцатом этаже живут необычные люди, которые пытаются создать нечто новое, уникальное. Но, как правило, их идеи часто остаются непонятными.
Этаж. Содержанием для этих людей становятся материальные блага. Этот этаж принесет удачу тем, кто хочет разбогатеть.
Этаж. Это число этажа наделяет человека внутренним и внешним обаянием. Жители этого этажа притягивают к себе людей.
Этаж. Согласно нумерологии чисел, шестнадцатый этаж делает человека рискованной, авантюрной и свободной. На этом этаже живут путешественники и любители приключений.
Этаж. Люди, живущие на этом этаже очень самобытные. Для них не существует идеалов, они привыкли сами искать истину и решать, что хорошо, а что нет.
Этаж. Этот этаж наделяет человека силой и энергией для реализации планов и желаний. Еще жители этого этажа часто очень вспыльчивы и импульсивны.
Этаж. Этаж наделяет человека властным характером, что может негативно сказаться на отношениях с людьми, если он не научиться подавлять в себе негативные стороны своей лидерской натуры.
Этаж. Жители этого этажа часто живут в своих иллюзиях. Они не приспособлены к быту и трудностями реального мира.
Этаж. Мнения обитателей этого этажа материальные. Здесь все желания и мечты быстро становятся реальностью.
Этаж. Это число этажа в нумерологии порождает в человеке неуверенность в себе и нерешительность.
Этаж. Жители этого этажа много хотят от жизни, но очень мало прикладывают усилий для того, чтобы реализовать свои мечты.
Этаж. Число страданий и эмоциональной нестабильности. Жители этого этажа привыкли терпеть и принимать все негативные ситуации как должное.
Этаж. Этот этаж излучает энергетику изменчивости и нестабильности. Жители бросаются из крайности в крайность и постоянно ищут нечто новое.