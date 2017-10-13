Как этаж, на котором вы живете, влияет на вашу жизнь

despravda | 13.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2016-01-27 12:51

Как этаж, на котором вы живете, влияет на вашу жизнь
Этаж, на котором вы живете, может многое рассказать о вас и о влиянии на вашу жизнь окружающей реальности.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Каждое число в нумерологии имеет определенное значение. На основе этой древней эзотерической науки можно узнать о влиянии чисел на жизнь человека. И поскольку нас окружают повсюду, то с помощью нумерологических знаний можно легко вычислить их влияние. Если брать во внимание наш быт, то можно узнать много интересной информации. К примеру, этаж, на котором вы живете, может многое рассказать о вас и о влиянии на вашу жизнь окружающей реальности.

Узнайте, которую излучает энергетику этаж, на котором расположена ваша квартира:

  • Этаж. Это число наделяет человека амбициями и стремление к совершенству. Такой этаж принесет удачу карьеристам.
  • Этаж. Это число этажа заставляет быть более терпимыми к окружающим людям. Нередко жильцы второго этажа страдают депрессиями, много мечтают и живут в иллюзиях
  • Этаж. Жители этого этажа стремятся к власти, авторитета и материальных благ. Для них очень важно высокое положение в обществе.
  • Этаж. Жители этого этажа часто бывают недовольны своей жизнью. Они постоянно жалуются на окружающую реальность и болезненно воспринимают критику в свой адрес.
  • Этаж. Согласно нумерологии чисел, пятый этаж способствует карьерному росту и увеличению прибыли.
  • Этаж. Этот этаж благоприятен для семейных жителей. Мир, благосостояние, дети, уют и любовь — вот что может дать шестой этаж тем, кто поселится на нем.
  • Этаж. Поверх творческих и оригинальных людей. Если даже на этом этаже поселяются совершенно обычные люди, то вскоре они начинают жить не так, как все.
  • Этаж. Неудачный этаж, наделяет жителей ограниченным видением мира. Здесь живут максималисты, которые нередко впадают в крайности.
  • Этаж. Сильная энергетика исходит от девятого этажа. Здесь найдут счастье те, кто всегда стремится к достижению своих целей. Это этаж лидеров.
  • Этаж. Те, кто живет на десятом этаже, стремятся к власти и лидерству на работе, в семье, в своем кругу общения.
  • Этаж. Это число этажа наделяет человека сильным волевым характером. Удачный вариант проживания для амбициозных, творческих и оригинальных личностей.
  • Этаж. Вибрации, исходящие от этого этажа, негативно влияют на характер человека. Жители становятся неуверенными в себе и нуждаются в постоянной моральной поддержки или наставничестве.
  • Этаж. Это число изобретателей и новаторов. Обычно на тринадцатом этаже живут необычные люди, которые пытаются создать нечто новое, уникальное. Но, как правило, их идеи часто остаются непонятными.
  • Этаж. Содержанием для этих людей становятся материальные блага. Этот этаж принесет удачу тем, кто хочет разбогатеть.
  • Этаж. Это число этажа наделяет человека внутренним и внешним обаянием. Жители этого этажа притягивают к себе людей.
  • Этаж. Согласно нумерологии чисел, шестнадцатый этаж делает человека рискованной, авантюрной и свободной. На этом этаже живут путешественники и любители приключений.
  • Этаж. Люди, живущие на этом этаже очень самобытные. Для них не существует идеалов, они привыкли сами искать истину и решать, что хорошо, а что нет.
  • Этаж. Этот этаж наделяет человека силой и энергией для реализации планов и желаний. Еще жители этого этажа часто очень вспыльчивы и импульсивны.
  • Этаж. Этаж наделяет человека властным характером, что может негативно сказаться на отношениях с людьми, если он не научиться подавлять в себе негативные стороны своей лидерской натуры.
  • Этаж. Жители этого этажа часто живут в своих иллюзиях. Они не приспособлены к быту и трудностями реального мира.
  • Этаж. Мнения обитателей этого этажа материальные. Здесь все желания и мечты быстро становятся реальностью.
  • Этаж. Это число этажа в нумерологии порождает в человеке неуверенность в себе и нерешительность.
  • Этаж. Жители этого этажа много хотят от жизни, но очень мало прикладывают усилий для того, чтобы реализовать свои мечты.
  • Этаж. Число страданий и эмоциональной нестабильности. Жители этого этажа привыкли терпеть и принимать все негативные ситуации как должное.
  • Этаж. Этот этаж излучает энергетику изменчивости и нестабильности. Жители бросаются из крайности в крайность и постоянно ищут нечто новое.

    • Похожие записи

    Об авторе

    despravda