Как есть сладости и худеть
Просто налегай на эти продукты утром, сообщает сайт Наша мама.
А быстрые углеводы, например, кондитерские изделия и сдоба, сгорают в такие короткие сроки, что энергии от них организму хватит на несколько часов. Но даже быстрые углеводы ты можешь себе позволить, только утром – желательно до 12:00. В первой половине дня сладости усваиваются лучше, чем ближе к вечеру.
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Полезные, медленно усваиваемые углеводы, это большинство свежих овощей и твердые фрукты, натуральные злаки и бобовые. Они расщепляются организмом медленно и долго, а значит, чувство сытости вас еще долго не покинет. Лучшим временем для завтрака есть время с 7 до 8 утра. А для позднего завтрака подходит интервал времени с 9 до 10 часов утра. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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