Как есть сладости и худеть

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Просто налегай на эти продукты утром, сообщает сайт Наша мама.

По мнению диетологов, именно летом, в первой половине дня можно не ограничивать себя в углеводах. Углеводы любят все без исключения. Но очень часто, для того чтобы похудеть, мы ставим табу на эту группу продуктов. Так вот, летний завтрак должен состоять преимущественно из углеводов, причем из медленно усвояемых углеводов.

А быстрые углеводы, например, кондитерские изделия и сдоба, сгорают в такие короткие сроки, что энергии от них организму хватит на несколько часов. Но даже быстрые углеводы ты можешь себе позволить, только утром – желательно до 12:00. В первой половине дня сладости усваиваются лучше, чем ближе к вечеру.

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Полезные, медленно усваиваемые углеводы, это большинство свежих овощей и твердые фрукты, натуральные злаки и бобовые. Они расщепляются организмом медленно и долго, а значит, чувство сытости вас еще долго не покинет. Лучшим временем для завтрака есть время с 7 до 8 утра. А для позднего завтрака подходит интервал времени с 9 до 10 часов утра. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

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