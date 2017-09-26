Как две жены встречали мужей из дальнего плавания
2017-09-26 12:38
Как две жены встречали мужей из дальнего плавания
Первая жена тщательно прибрала в доме: помыла пол, окна, вытерла везде пыль и приготовила удивительную ужин.
Еле держась на ногах, она открыла дверь мужу, когда он позвонил. После приветственных объятий и поцелуев, она проводила его за стол.
«Спасибо, любимая, ты меня так балуешь! Я наелся на год вперед!»- сладко зевая, проговорил сыт человек.
“Ну что? Поели, а теперь пора прилечь отдохнуть! Как же я устал… », – промямлил мужчина, а прекрасная жена, устало вздохнув в унисон засыпая, поплелась мыть грязную посуду.
Вторая жена поступила диаметрально противоположно.
Немного прибрав в доме, она приняла расслабляющую ванну, надела любимый шелковый халатик, включила романтическую музыку и прилегла на кровать с умной книжкой. Когда она, сверкая глазами и посвежевшим образом, встретила долгожданного мужчину, он тут же, не раздумывая, прыгнул к ней в кровать.
«Как же я устала!» – проговорила она после головокружительного любви, – «как же мне теперь идти на кухню и готовить нам ужин?»
«А пойдем в ресторан!», – услышала она в ответ.