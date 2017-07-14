Как дождик собирался до города (Фоторепортаж)
14.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодняшний синоптический прогноз оправдался. С запада на нас надвигается циклон. Сейчас он поливает западную часть Украины, а потом и к нам пожалует.
Вот сегодня – гремело долго со стороны с. Количевка. Тяжелые тучи потихоньку собирались и направлялись в город.
«Наблюдая за тем, как развиваются события, я начал фотографировать. А потом стало интересно, а как показать, что идет дождь на фото. Это же не кино. Пришлось немножечко покумекати. Что из этого вышло — то до вашего внимания. А вы в следующий раз тоже попробуйте сфотографировать дождик. Слабо?» — написал Виктор Кошмал.
Текст и фото Виктора Кошмала
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым