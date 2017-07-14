Как дождик собирался до города (Фоторепортаж)

magictr | 14.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодняшний синоптический прогноз оправдался. С запада на нас надвигается циклон. Сейчас он поливает западную часть Украины, а потом и к нам пожалует.

Вот сегодня – гремело долго со стороны с. Количевка. Тяжелые тучи потихоньку собирались и направлялись в город.

«Наблюдая за тем, как развиваются события, я начал фотографировать. А потом стало интересно, а как показать, что идет дождь на фото. Это же не кино. Пришлось немножечко покумекати. Что из этого вышло — то до вашего внимания. А вы в следующий раз тоже попробуйте сфотографировать дождик. Слабо?» — написал Виктор Кошмал.

Текст и фото Виктора Кошмала

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