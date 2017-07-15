Как дольше сохранить загар после моря

magictr | 15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Если хотите, чтобы загар осталась надолго, читайте наш материал.

Вот после отдыха необходимо временно отказаться от посещения бани и сауны – с распаренной кожи загар “слезает” очень быстро. Воздержись и от использования скраба – эффект будет тот же, что и после сауны.

Принимая ванну, добавляй туда чай или кофе, или делай из них кубики льда для умывания. После душа можно ополаскиваться этими растворами.

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Также хорошо помогает маска для лица из помидоров и творога. Она элементарно готовится в домашних условиях: 2-3 помидоры нужно очистить от кожуры, размять и смешать с 2 столовыми ложками свежего творога, чайной ложкой растительного масла и столовой ложкой молока. Смесь наносится на 15-20 минут, затем смывается теплой водой, а после нее лицо необходимо сполоснуть холодной. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: lady.tochka.net

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