Как дольше сохранить загар после моря
Если хотите, чтобы загар осталась надолго, читайте наш материал.
Принимая ванну, добавляй туда чай или кофе, или делай из них кубики льда для умывания. После душа можно ополаскиваться этими растворами.
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Также хорошо помогает маска для лица из помидоров и творога. Она элементарно готовится в домашних условиях: 2-3 помидоры нужно очистить от кожуры, размять и смешать с 2 столовыми ложками свежего творога, чайной ложкой растительного масла и столовой ложкой молока. Смесь наносится на 15-20 минут, затем смывается теплой водой, а после нее лицо необходимо сполоснуть холодной. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: lady.tochka.net
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