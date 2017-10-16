Как девушка из Закарпатья сумела устроить свою жизнь в США
2017-10-16 19:23
Как девушка из Закарпатья сумела устроить свою жизнь в США
Уехала на месяц – осталась навсегда.
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Как девушка из Закарпатья сумела устроить свою жизнь в Штатах?
В мае 2015 года Марьяна Райчинец закончила 1 курс факультета иностранной филологии УжНУ и поехала работать на несколько месяцев в США. Это была программа «Work and trevel USA». Девушка никогда бы и не подумала, что встретит на чужом континенте свою любовь и захочет остаться там навсегда. У нее была мечта – увидеть Америку. Ну а теперь для Марьяны США – это обыденная реальность.
Пиджен-Фордж, штат Теннесси, стал для девушки настоящим домом. Теперь родное село Збини, что на Воловеччине, девушка навещает раз в несколько лет –разделяют ее от семьи тысячи километров. Первые два месяца Марьяна проработала фотографом в аквапарке. Делала снимки для деток и родителей.
«Нелегко было адаптироваться. Американский английский очень тяжело воспринимается. В университете мы изучаем британский вариант, – рассказывает Марьяна. – В США каждый штат имеет собственный акцент. Они говорят очень быстро, глотают и сокращают слова. Городок, в котором я живу, является туристическим. Поэтому местные жители понимают нас, потому что уже привыкли к акценту. Если ты не знаешь где находится, то люди тебя проведут, если что-то не понимаешь – помогут».
Со своим мужем Ольга познакомилась в «Макдональдсе». С новыми друзьями девушка у кассы делала заказ и им было нелегко объяснить, что именно хотят купить. А ее судьба стояла в той самой очереди и добродушно улыбалась над молодежью, которой так трудно дается английский. Мужчина родом из Польши. Более 8 лет живет в США. Там уже открыл собственные магазинчики.
Официанты на чаевых могут заработать больше, чем повар
Сейчас Марьяна работает в местном ресторане уже 1,5 года. Там не так как здесь. График может ежедневно изменяться и подлежит коррекции. Если работник хочет идти в отпуск, то предупреждает работодателя за неделю и заранее сообщает на сколько недель или месяцев едет. Местные относятся к этому с пониманием. В интернете работник сферы обслуживания заходит на свою страницу и если ему не подходит прийти на смену, он просто ее сбрасывает, а коллега может поднять и выйти на работу. Такой гибкий график только у официантов.
«В субботу и воскресенье всегда работаю. Это те дни, когда можно хорошо заработать. Мы работаем на чаевые, имеем ставку, но она очень маленькая. Если люди делают за 10 долларов/час, то мы – по 2,13 доллара. И все эти деньги идут на налоги. За вечер можно заработать и 200 долларов. Там чаевые большие. Если в чеке у посетителя заказано на 100 долларов, то около 20% с этой суммы он еще выделит официанту для вознаграждения, – объясняет Марьяна. – В будние дни работаю 7 часов, а на выходных и праздниках бывает что и 15. Трудно, потому что находишься постоянно на ногах. С утра до ночи можно заработать до 400 долларов».
Выходные дни всегда насыщены отдыхом
Со своим мужем Марьяна постоянно путешествует. Они всегда ездят или в соседний город, или в другой штат. Часто посещают местные бассейны, парки, кафе. Никогда не засиживаются дома. Транспортное сообщение превосходное, поэтому за несколько часов можно добраться и до океана, где обычно свой отпуск проводит эта украино-польская семья.
Американская качество, цены и бесплатные пакеты в супермаркетах
В США ты найдешь много качественных вещей и распродажа. Кроссовки известных брендов со скидкой можно купить по акционной цене – 50-60 долларов. И эта обувь будет служить тебе очень долго. Чтобы самостоятельно приготовить украинский борщ, надо потратить 15 американских долларов. Это, в сравнении с заработком, не много. Ну а для тех, кто любят питаться вне дома – ужин в ресторане на двоих стоит 60 долларов.
«Однажды мы пошли в супермаркет и на кассе продавщица начала ставить все продукты в отдельные пакеты. Мясо в один, косметические средства в другой и так далее. Мы подумали, что нам придется много денег выложить и за те пакеты, поэтому начали объяснять ей, что пусть ставит все в один. А она удивленно на нас посмотрела и сказала, что пакеты здесь бесплатные, – делится жизненными историями закарпатка. –Там покупатель всегда прав.
Однажды, возвращаясь из магазина, заметила, что больше заплатила, чем указано в чеке. Я вернулась туда, передо мной извинились, вернули все деньги, а купленный товар дали мне бесплатно. Когда приобрела обувь, которое меня давило. Я целый день на работе в нем походила, а вечером, обутая в только что купленные кроссовки, пошла в магазин и обменяла их на размер больше. В супермаркетах есть комната возврата, где можно вернуть покупку без объяснений».
В Украине в цену товара включены уже и НДС. Там – нет. Если ты покупаешь хлеб по 2 доллара, то платишь 2,2 – 10% от суммы выделяешь на налоги. Аренда квартир обходится в 600 долларов за месяц. Чтобы купить дом, придется вытащить из кармана 200-300 тыс, или иметь очень хорошую кредитную историю. В крупных городах аренда квартиры вдвое дороже и коммунальные услуги тоже недешевы. Минимальная заработная плата в Теннесси – 7,25 долларов за час.
К неукраинского менталитета придется привыкать
Американцы постоянно переезжают из штата в штат. Есть люди постарше, которые и оседают надолго на одном месте. Отношения родителей с детьми сильно отличаются от украинских. Совершеннолетний ребенок покидает родительский дом, снимает жилье и зарабатывает на себя сама. В колледже преподаватели лояльно относятся к тому, что студенты работают. Там это нормальное явление. Студент сам выбирает себе предметы, преподавателей и удобный график. Родители на колледж денег не дают. Исключение составляют состоятельные семьи.
«Не все американцы имеют паспорт. Они пользуются правами или ID-картой. Если уже хочет ехать за пределы страны – то тогда понадобится паспорт. Путешествуют преимущественно штатами. Часто бывает, что американцы, если одной недели заработали на жизнь, то в следующем могут просто отдыхать и не ходить на работу. Они не думают о том, что нужно что-то откладывают. Есть и ленивые, а есть трудолюбивые.
Много кто не может позволить себе поездку за пределы штатов. Американцы имеют много детей – по 5-6. Государство при этом оказывает помощь, – делится увиденным Марьяна Райчинец. – Там люди не привыкли так работать как украинцы, они наслаждаются жизнью. Часто ходят кушать в кафе. Много у американской молодежи денег уходит на запрещенные развлечения».
«Украинцы могут за родительский счет жить и до 25 лет. Там – ты сам за себя. Хочешь есть – пошел и заработал. Ты несешь ответственность за себя и свою жизнь».
Жители США часто не покупают собственного жилья, а всю жизнь живут в арендованном помещении. Бездомных там много. Люди пожилого возраста живут в домах престарелых – это является нормой и проявлением заботы о родителях. Девушки там или в 16-18 лет рожают, или уже после 30.
Люди там имеют лишний вес, мало занимаются спортом, но это им не мешает пойти в открытом купальнике на бассейн. Никто на тебя не будет смотреть осуждающим взглядом, даже не обратят внимания. Одеваются как хотят – удобно и по-спортивному. Американцы вежливы, не будут кричать на тебя, являются сдержанными в этом плане. Даже если едешь медленно и создаешь пробку, то никто не сигналит.
Лечение зуба может обойтись в 2300 долларов, но страховка спасет от такой суммы
Профессия врача очень ценится. Они и хорошо зарабатывают. А вот пациентам часто болеть – нельзя. Медицина дорогая. На прием к врачу нужно записываться. Там нет живых очередей. Если обзавелся страховкой, то лечение выходит дешевле. Посещение стоматолога – тоже дорогое удовольствие.
«За один зуб, в котором нужно лечить нервы, сказали, что нужно оплатить 2300 долларов. Я ответила, что мне дешевле слетать домой (билеты в обе стороны стоят 800 долларов) и там отремонтировать за эти деньги все больные зубы. Еще и что-то останется отдать родителям. За сломанную ногу ты можешь выплачивать лечения несколько лет. Поэтому нужно себя беречь», – комментирует девушка.
Гендерное равенство и декретный отпуск на 2-3 месяца
В США равноправие мужчин и женщин проявляется во всех сферах – как в личной жизни, так и на работе. Если парень однажды заплатил в ресторане за двоих, то в другой раз – угощает девушка. Часто каждый платит сам за себя. Там цветы девушкам американцы не дарят, двери перед ними не открывают. Девушки сами носят тяжелые вещи.
В семье каждый имеет свои домашние обязанности и отдельный бюджет. Матери в декрете сидят 2 -3 месяца. В США никто не будет держать за тобой долго рабочее место. Материнской любви дети в таких случаях достаточно не получают. Нянечки дешевые, поэтому детей оставляют на них. Потом есть яселка, обязательный для всех сад, дошкольное, среднее и высшее образование – это все называется школой и нет разграничения. Одному прокормить семью в США трудно. Часто приходится работать обоим.
Украинцы в США
«Украинцев в штате много. Мы работаем с ними вместе, проводим свободное время. Наши там делают официантами, поварами. Из Закарпатья есть подруга из Ужгорода. Сейчас живет в Нью-Йорке. Много знакомых из восточной Украины», – комментирует девушка.
Много выходцев в США из Южной Америки.
Законы писаны для всех и не важно «кто твой папа»
Алкоголь продают только тем, кому уже исполнилось 21 год. Покупатель должен показать документ, чаще всего это права. Работник обязательно должен проконтролировать. По неосмотрительности официанта могут посадить за решетку на несколько месяцев, при этом выпишут ему штраф, и заведения.
«Права выдаются на 2-3 года и если их срок вышел – ты не можешь продать алкоголь этому человеку, даже если документ просрочен на 1 день. Часто проверка приходит в виде покупателей, – делится Марьяна Райчинец. – На улице нельзя курить, употреблять алкоголь, а за выброшенный мусор – штраф в 1000 долл. Нарушения обходятся в огромные деньги. Кстати, можно пить за рулем.
Разрешается бокал вина или бутылка пива. Надо постоянно быть пристегнут. Законы писаны – соблюдают все. Никто от тебя не украдет. В заведениях можно спокойно оставить вещи, их не заберут. О том, что чужое можно взять – никто даже и не подумает».
Марьяна Райчинец планирует навсегда остаться в США и получить там высшее образование. Так как наши дипломы для американцев ничего не значат, учиться придется «с нуля» и на английском языке. Закарпатка изучает язык сама, ведь имеет хорошую практику – постоянно общается с посетителями разного возраста и национальности.
Шикарные больницы с кожаными креслами, чисто и везде ремонты, ровные дороги, качественные вещи. Там родители не отказываются от своих больных детей. Они пытаются дать настолько нормальное существование, которое могут обеспечить. Американцы проще относятся к жизни: случилось так случилось, всякое может быть. Государство там заботится о своих гражданах. Теперь она возьмет под опеку еще одну украинку.