Как делают прививки детям в 25 странах мира: отказа от вакцинации и штрафы
2017-10-08 22:55
Как делают прививки детям в 25 странах мира: отказа от вакцинации и штрафы
Если вы думаете, что вопрос прививок – сугубо индивидуальный, то ошибаетесь.
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Прививки сейчас вызывают огромный резонанс в обществе. Любая мать хочет, чтобы ее ребенок был здоровым и готова пойти на все ради этого. Одни яростно нападают на вакцинацию, говоря, что вред от них может быть невосполнимой для ребенка. Другие защищают прививки, ратуя за принудительные уколы детям, потому что даже 5% отказов достаточно, чтобы повысить риски эпидемий, о которых давно забыли. Если вы думаете, что вопрос прививок – сугубо индивидуальный, то ошибаетесь. Во многих странах есть свои правила, законы и исключения в календаре вакцинации. Узнайте, когда и как делают прививки во всем мире.
1. Турция Если в странах СНГ вы еще можете спорить с врачами и качать права, то в Турции разговор короткий. Всем младенцам принудительно делают первые прививки и мнение мамы при этом рассматривается в последнюю очередь. Государство очень обеспокоено этим вопросом и шутки тут плохие. Вакцинация принудительная, власти строго контролируют все этапы и хранят отчетность в электронном виде. Такой личный календарь прививок можно сравнить с идентификационным кодом. Как и у нас, там становятся на учет в больнице, только личный врач еще и обязательно напомнит, что пришло время идти на укол. В обязательном порядке вам дадут вакцину от столбняка. Что интересно – все прививки в стране бесплатные, за исключением разве что ротовирус. Здесь придется заплатить примерно 45 долларов.
2. Норвегия В этой стране вакцинация – дело обычное. Но государство здесь не следит за графиком, все остается на родителях. На них не давят, они сами принимают решение. Вообще вся педиатрия и медицина в целом в Норвегии очень демократичная. Но при этом 90% населения все же делают прививки – просветительские программы работают на всю мощь. Именно поэтому здесь практически не бывает эпидемий. Календарь прививок такой же, как и в странах СНГ. Но если вы приехали на ПМЖ в Норвегию и родили, дополнительно вам предложат сделать прививку от гепатита, так как у местных эта болезнь практически не встречается.
3. Великобритания Все прививки в основном бесплатные. Кстати, здесь их тоже делают необязательно, по желанию родителей, но нужно быть готовыми к тому, что без них можно получить отказ в школе или детском саду. Многих радует тот факт, что бесплатно делают прививки от рака шейки матки. Общество в целом относится к вакцинации положительно, хотя и есть противники, и целые общества антіпрівівочніков. Некоторые родители считают, что прививки – что-то вроде пропуска ребенка в общество, наравне с хорошими манерами. Кстати, очень радует, что в Великобритании также ежегодно могут пройти вакцинацию и взрослые – беременные женщины и люди преклонного возраста получают уколы от гриппа бесплатно. Великобритания – одна из стран, где признают вакцины не идеальная панацея. Так можно оформить компенсацию, если после укола с ребенком что-то пошло не так.
4. Италия Недавно, в сентябре, в Италии приняли закон, который делает детские прививки обязательны до 16 лет. В прошлом году по статистике было даже несколько смертей тех детей, которые не получили уколы. Поэтому власть забила тревогу. Также для девочек здесь обязательная вакцина от рака шейки матки. В Италии вашего ребенка не примут ни в частный, ни в государственный детский сад без справки о прививках. Вакцинацию проводят практически от всего: коклюша, дифтерии, кори, ветрянки, гепатитов, столбняка, и так далее. Если даже вас взяли в школу или садик, но оказалось потом, что какой-то прививки нет, светит внушительный штраф в 7500 евро.
5. Франция Пока что во Франции нет таких жестких мер по вакцинации, но власти всерьез собираются вводить обязательные прививки с 2018 года. Такое решение было принято после смертельных случаев от кори у детей, которым делали уколы. Премьер-министр Франции сказал, что ситуация является недопустимой в стране, в которой и изобрели первые вакцины. Сейчас здесь обязательны три прививки – от полиомиелита, столбняка и дифтерии. Другие просто настоятельно рекомендуются врачом. И так, без справок не примут ни в сады, ни в школы.
6. Латвия Ситуация здесь с одной стороны похожа на страны СНГ, а с другой – на Европу. Например, написать отказ от прививок действительно можно. Но просветительская деятельность налажена хорошо, и за последние десять лет родители все чаще предпочитают вакцинацию, а не отказ. До 18 лет, кстати, можете рассчитывать на бесплатные уколы от основных болезней и возбудителей.
7. Испания Система здравоохранения в Испании за последние годы сделала несколько рывков вперед, которые отразились на качестве и уровне доверия населения. Конечно, везде найдется родитель, который отказывается от вакцин, но их процент в стране невысокий. Здесь охотно делают прививки и вообще посещают педиатров. Бесплатные прививки от ветрянки, папиллом, інфаліта, а вот от туберкулеза платная и не обязательная. Вы сами должны настоять на том, чтобы ребенку ее сделали. Здесь вам выдадут международный сертификат, который признается и США, и стран
8. Канада В Канаде все очень демократично – никто вас не заставляет ничего делать. Но с другой стороны здесь очень качественные препараты, система хранения и здравоохранение в целом, поэтому шансы на осложнения минимальны. Конечно, любой маме хочется немного времени на себя, но лучше подобрать варианты из списка и не игнорировать походы в больницу. Основные прививки бесплатные, а учитывая, что Канада очень привлекательна для эмигрантов, и приток людей из Пакистана, Индии и других стран здесь большой, и вероятность подхватить болезнь повышается. Кроме основных уколов новорожденным и в первые годы жизни, в 5-6 классах проходит глобальная вакцинация от папилломы. Кстати, все медработники здесь прививаются в обязательном порядке.
9. Австрия Прививки – сугубо добровольные. При приеме в детский сад или школу с вас, конечно, потребуют справки, но вероятно, примут и без уколов. Хотя в некоторых заведениях политика относительно этого весьма суровая. Актуальный план прививок от санитарного совета страны принимается ежегодно, поэтому семейный врач при учете посоветует «программу минимум» для безопасного и комфортного существования. В Австрии придерживаются мнения, что ответственность за жизнь и здоровье детей полностью ложится на родителей. Но 13 основных уколов, включая препараты от полиомиелита, коклюша и менингита, бесплатные. А вот прививку от ветрянки платная.
10. Сербия Еще несколько лет назад против прививок направление в Сербии было настолько огромным, что привело к снижению вакцинации детей на 15%. Соответственно, повысилось число заболеваний и эпидемий. Именно поэтому сейчас здесь действует обязательная вакцинация. Государство оплатит основные прививки, включая препараты от коклюша, ветрянки, кори и полиомиелита. А вот если хотите отказаться частично или полностью, заплатите значительный штраф – от 500 до 1000 евро. Для Сербии это действительно много. Также будут проблемы с поступлением в детский сад или школу.
11. Грузия Здесь население достаточно консервативно, поэтому прививки делают в большинстве случаев. Отказников очень мало. Более того, статистика по Грузии показывает, что с каждым годом процент детей, которые получают АКДС (прививка от коклюша, дифтерии и столбняка), растет. Многие родители сейчас выбирают вакцинацию в частных клиниках, потому что считается, что здесь качество препаратов более высокое.
12. Израиль Страна, в которой чрезвычайно развита медицина и куда стремятся наши соотечественники за качественным лечением, естественно, очень внимательно относится к вакцинации. Здесь она принудительная. Про прививку от туберкулеза вы должны думать сами, а вот другие препараты обязательно колют. Причем, здесь постоянно ведутся разработки ради более безопасных и действенных препаратов, так что осложнения сведены к минимуму.
13. США В каждом штате свои требования по сделанным прививкам и это добавляет головной боли родителям. Но несмотря на истоки движения антіпрівівочніков, здесь население с пониманием относится к необходимости делать уколы. Они считаются что-то вроде семейной традиции, особенно учитывая, что сделать их вам могут даже в некоторых специализированных аптеках. Если хотите получить вид на жительство, отдать ребенка в садик, школу или университет, придется предоставить справку о основные прививки. Но некоторые родители выкручиваются, так как отказ возможен на почве религии. Однако, если вдруг в школе вспыхнет эпидемия кори или гриппа, ребенка без вакцины обязательно нужно оставить дома.
14. Бельгия Тут недавно отменили закон об обязательной вакцинации, потому что движение антіпрівівочніков достигло небывалых масштабов. Были даже акции женщин по поводу того, что каждая мать сама вправе решать такие вопросы, касающиеся здоровья ребенка. Но государственные органы спросят с вас по всей строгости при поступлении в школу. Также здесь оставили одну обязательную для всех прививки – от полиомиелита.
15. Чехия В Чехии также можно написать отказ, но органы здравоохранения здесь поступают мудрее. В стране проводится масштабная пропаганда за уколы, постоянно пишутся статьи в газетах и выходят программы на ТВ. В школу могут не взять без прививки, придется еще поискать заведение, где вас примут. Здесь бесплатно делают вакцины от гепатита В, столбняка, коклюша и дифтерии, полиомиелита и туберкулеза и еще от многих факторов. Также в последнее время вводится политика штрафов. Ребенок без прививки – заплати примерно 200 евро.
16. Германия Решение о том, какие прививки актуальны и нужны в этом году, принимает Постоянная комиссия по вакцинации. Консервативные немцы к ней прислушиваются, несмотря на то, что вакцинация здесь не обязательна. Сейчас в Германии в «стандартный набор» входят препараты от коклюша, столбняка, дифтерии, полиомиелита, кори, краснухи, ветрянки, оспы, гепатита В. Для детей до 18 лет вакцины бесплатные, а взрослые также не платят за них, потому что у многих есть страховка, охватывает этот пункт.
17. Нидерланды Программа добровольная, но население доверяет системе здравоохранения и хорошо информированный. Просроченные препараты сразу утилизируют, за этим внимательно следят органы, также закупаются качественные вакцины. В школе никого не вакцинируют, родители сами должны отводить детей в больницу и заботиться об этом вопросе. Привитие проходит в четыре фазы, оно бесплатное. Делают уколы не только от основных возбудителей, но и от рака шейки матки, папилломы.
18. Эстония Здесь тоже позитивное отношение к прививкам, хорошая информативность среди населения. Первые уколы делают младенцам прямо в больнице после родов, в первые три дня. Потом обычный график, родители также сами приводят детей. Но семейный врач обязательно напомнит о том, что скоро нужно проводить вакцинацию. Как и в других странах, без справки будут проблемы с детским садом и школой.
19. Польша В Польше с прививками все серьезно. Здесь они не то, чтобы обязательны, но вам будут их рекомендовать постоянно, а ребенка не пустят ни в сад, ни на секции, ни в школу без них. Во многих местах даже введены штрафы для родителей-отказников. Здесь много антіпрівівочніков, поэтому правительство выбрало такую стратегию борьбы с ними. После вступление в ЕС население стало больше доверять охраны здоровья, потому что не боится некачественных препаратов.
20. Китай
В Китае с отказами шутки плохи. Здесь вообще много с чем лучше не шутить. В роддоме вас не будут спрашивать, за вы или против. Только единицам удается написать какие-то бумаги и чего-то добиться. Правительство столь густонаселенной страны видит спасение только в жесткой политике, иначе эпидемии вспыхнут мгновенно. Но справедливо также сказать, что в Китае делают одни из самых качественных и проверяются прививок в мире.
21. ОАЭ Поскольку в Дубай ежегодно приезжает огромное количество эмигрантов и туристов, власть здесь внимательно следят за вакцинацией населения. Для граждан здесь все препараты бесплатные, а их список намного больше, чем в Европе. Здесь вам сделают не только базовые прививки, но и уделят внимание всем видам гепатита, и ротовирус, и рака шейки матки.
22. Кипр На Кипре практически нет антіпрівівочніков. Население доверяет врачам и ходит делать прививки самостоятельно. Однако здесь начинают их делать строго с 2 месяцев, а не с самого рождения. Кроме того, вакцина против туберкулеза не обязательна, ее часто делают в частных клиниках по желанию.
23. Россия Прививки являются обязательными, но если родители напишут отказ, им за это ничего не будет. В стране в равных пропорциях используют отечественные и зарубежные препараты. Могут быть трудности с любыми садами, школами и секциями, если прививок нет. Самые первые вакцины вводят еще в роддоме – от гепатита В (в первые сутки жизни), потом от туберкулеза (на третьи сутки). В три месяца делают комбинированный укол от коклюша, дифтерии, полиомиелита, столбняка (АКДС). Все прививки бесплатные для детей.
24. Украина Вакцинация не обязательна, хотя скорее всего вас не возьмут в детский сад или школу без основных прививок. К сожалению, огромное количество родителей отказываются от прививок, мотивируя это плохим их качеством. По всем правилам в первый год жизни делают уколы от столбняка, коклюша, дифтерии (АКДС), туберкулеза, полиомиелита. Также родители отмечают, что в государственных больницах не всегда есть вакцины и приходится ждать своей очереди, поэтому часто они обращаются в частные клиники. Первыми делают прививку от гепатита В и туберкулеза еще в роддоме. В государственных учреждениях до 16 лет препараты бесплатные.
25. Беларусь В этой стране прививки являются обязательными. Более того, говоря о том, что справки об основных 12 уколах нужны для садика и школы, имеется в виду, что вам действительно будет сложно без нее, несмотря на все ухищрения. В первые дни ребенку делают прививку от гепатита В и туберкулеза. Затем добавляют еще 10 уколов, включая вакцины от коклюша, столбняка, краснухи, полиомиелита, дифтерии, кори. Обратите внимание, в Беларуси делают даже прививки против гриппа и гемофильной инфекции. Так что можно смело сказать, что вакцинация в стране уважают.