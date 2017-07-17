Как быстро вылечить лишай?

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Лишай

Розовый лишай – это кожное заболевание, которое поражает кожу человека в момент ослабления ее мімунної системы. Начинается лишай с большого пятна (2-10 см). может быть розового или красного оттенка. Кожа в месте поражения, как правило, сухая и может возникнуть зуд. Через некоторое время (7-10 дней) пятно образует массу мелких овальных или круглых пятен. Они группируются в виде новогодней елки, немного шелушатся.

Думать, что розовый лишай пройдет сам – это неправильно! Также неправильно заниматься самолечением. Обратитесь к дерматологу, если найдете у себя на коже розовые пятна.

Запреты:

Йод и спирт

Если вы обнаружили у себя на коже розовый лишай, не стоит его обезвреживать спиртом или йодом, это только усугубит течение заболевания. Спирт и йод способны подсушивать и раздражать кожу.

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Ванны

Розовый лишай боится горячей воды, поэтому не рекомендуется распаривать кожу и принимать горячие ванны. Также противопоказано использование мыла и мочалки. В идеале лишай вообще не стоит мочить, если вы приняли душ, аккуратно промокните пораженные участки полотенцем.

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