Как быстро вылечить лишай?
Розовый лишай – это кожное заболевание, которое поражает кожу человека в момент ослабления ее мімунної системы. Начинается лишай с большого пятна (2-10 см). может быть розового или красного оттенка. Кожа в месте поражения, как правило, сухая и может возникнуть зуд. Через некоторое время (7-10 дней) пятно образует массу мелких овальных или круглых пятен. Они группируются в виде новогодней елки, немного шелушатся.
Думать, что розовый лишай пройдет сам – это неправильно! Также неправильно заниматься самолечением. Обратитесь к дерматологу, если найдете у себя на коже розовые пятна.
Запреты:
Йод и спирт
Если вы обнаружили у себя на коже розовый лишай, не стоит его обезвреживать спиртом или йодом, это только усугубит течение заболевания. Спирт и йод способны подсушивать и раздражать кожу.
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Ванны
Розовый лишай боится горячей воды, поэтому не рекомендуется распаривать кожу и принимать горячие ванны. Также противопоказано использование мыла и мочалки. В идеале лишай вообще не стоит мочить, если вы приняли душ, аккуратно промокните пораженные участки полотенцем.
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