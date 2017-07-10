Как быстро снять стресс?
Осознанная медитация
Суть осознанной медитации в наблюдении за умом и телом и принятии без осуждения всех мыслей и ощущений. Этот процесс положительно влияет на самочувствие и улучшает сон. Исследование 2015 года показало, что осознанная медитация хорошо помогает бороться с бессонницей, депрессией и усталостью.
И эта техника проще, чем кажется:
сядьте в удобную позу;
сосредоточьтесь на дыхании;
если мысли начнут блуждать, снова подумайте о вдохи и выдохи.
Глубокое дыхание
Глубина и частота дыхания влияют на кровяное давление и пульс. Эти техники помогут вам дышать глубже и спокойнее:
Диафрагмальное дыхание. Сядьте или лягте. Сделайте вдох носом, считая до десяти. При этом двигаться должны в большей степени мышцы живота, а не груди. Затем, все так же считая до десяти, выпустите весь воздух из живота. Повторите цикл 5-10 раз.
Дыхание 4-7-8. Эту технику разработал Эндрю Вейл (Andrew Weil) специально для пациентов, которые страдают от бессонницы и беспокойства. Поместите кончик языка за верхние зубы. Выдохните весь воздух через рот со свистящим звуком. Закройте рот и вдохните через нос, считая до четырех. Задержите дыхание, дорахуйте до семи. Снова выдохните со свистящим звуком, считая до восьми. Повторите цикл три раза.
Прослушивание музыки
Музыка успокаивает, помогает бороться со стрессом, тревогой и бессонницей. И делает это даже лучше, чем аудиокниги или тишина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему нужно разочаровывать других людей: 3 причины
Хороший выбор – спокойные инструментальные композиции, классика, легкий джаз, звуки природы или то, что вы любите. Лягте, выключите свет и сосредоточьтесь на ритме и мелодии.
Медитативные движения
Подобные движения есть в йоге и тай-чи. Их положительное влияние на сон подтверждено учеными. Не важно, что вы выберете, но практиковаться нужно регулярно, хотя бы три раза в неделю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Воспитание, которое доводит детей до депересії
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Медовый коктель
- Куриные котлеты с капустой