Как быстро построить успешную карьеру в Украине
2014-02-11 10:10
Как быстро построить успешную карьеру в Украине
Есть в Украине профессии, которыми можно овладеть всего за неделю, а в итоге зарабатывать гораздо больше среднестатистического украинца
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Есть в Украине профессии, которыми можно овладеть всего за неделю, а в итоге зарабатывать гораздо больше среднестатистического украинца.
СУШИСТ . Любовь к японской кухне и культуре можно превратить в свою профессию и зарабатывать на этом деньги. В столице стать Сушистом предлагают как в независимых кулинарных школах, так и в профильных ресторанах. Первые – организовывают краткосрочные мастер – классы как для любителей, так и для будущих профессионалов. Например, в столице такие курсы есть в кулинарной школе « Готовят все», учебном бизнес-центре «Анастасия», школе « Суши – Класс» и др Как правило, обучение рассчитано на два дня по 4-5 часов. Сначала будущим СУШИСТам читают теорию, например, о возникновении суши, японских традициях, правилах японской трапезы, разновидностях суши, роллов и других японских блюд. Также рассказывают о продуктах и инструментах, необходимых для их приготовления. Все остальное время слушатели практикуются. Сушисты -практики учат правильно варить рис, нарезать и мариновать рыбу, делать соус, еще обучают технике закручивания и подачи блюд. Как обещают организаторы мастер -классов, на выходе слушатели будут уметь делать популярные роллы ( «Калифорния», «Филадельфия», маки -роллы ), нигири -суши, Гуанкай, а также готовить лапшу и мисо – суп. Обойдется мастер – класс в 500-1600 гривен, а после окончания выдается сертификат. Но чтобы взяли на работу, нужно будет набить руку либо у себя на кухне, или выполняя индивидуальные заказы, или посетив дополнительные мастер -классы. Что касается профильных ресторанов, то у них есть свои школы сушистов, и часто учиться туда приходят те, кто планирует остаться работать в учреждении. Например, своя школа сушистов есть в « Сушия » : обучение – бесплатное, набирают новичков на постоянной основе (старт занятий – каждый понедельник ), а заниматься теорией и практикой нужно будет две недели. Теорию читают в учебных классах, а практику сушісти проходят на базе одного из ресторанов сети. В конце обучения сдается экзамен. Тех, кто успешно с ним справится, берут на работу.
БАНЩИК . Любители попариться в бане тоже могут превратить удовольствие в работу. Стать банщиком можно в Международной академии банного искусства ( Макбил ). Курс длится две недели и стоит 6800 гривен. В рамках обучения будущим банщикам рассказывают о влиянии бани на организм, они изучают неотложную медпомощь, основы анатомии, температурные режимы, свойства лечебных трав, характеристики материалов, которые используются при парке ( мед, соль, кофе). Также слушатели учат психологию, чтобы знать, как работать и общаться с клиентами. После окончания теоретической части будущие банщики проходят практику на базе действующего банно -оздоровительного комплекса : работают в составе рабочей бригады и тренируются на реальных клиентах. Те, кто сдаст итоговый экзамен, получают сертификат и квалификацию мастера банно -оздоровительных процедур и свидетельство о прохождении подготовки по оказанию неотложной медицинской помощи. К слову, совсем скоро в Макбил можно будет пройти еще и лицензированный курс по программе, одобренной Минобразования : он продлится 1,5 месяца, будет стоить около 11 тыс. гривен, а после окончания можно будет получить документ гособразца ( приравнивается к профессионально – технического образования ). Овладеть навыками банщика можно и в Первой банной компании. Здесь регулярно по средам проходят занятия банной школы : каждый раз разбирается та или иная тема (основы парения, физиология человека, фитотерапия, скрабы ), проводится практика в парной, а один день обучения стоит 200 гривен. Те, кто считает, что уже все знает о бане, могут попробовать сдать экзамен и получить сертификат. Для банщиков с опытом является 3 -дневный экспресс – курс ( 2400 грн).
СОМЕЛЬЕ. Еще одна быстрая профессия – сомелье. В Киеве научиться разбираться в винах можно в школе сомелье Виталия Ковача, консультативно -информационном центре « Школа Вин», школе сомелье «Мастер -класс», также своя школа сомелье при супермаркете вина и алкоголя Good Wine. Продолжительность обучения – от одного до пяти месяцев, стоимость – от 6400 до 13 900 грн. В конце те, кто сдал финальный экзамен, получают сертификат (к слову, в школе « Мастер-класс » можно получить еще и свидетельство Института туризма ФПУ). Учиться нужно будет либо каждый день, либо через день, длительность занятия – в среднем 3 часа.
Сначала будущим сомелье расскажут об истории виноделия, сортах винограда, типах вин, технологиях их производства, правилах дегустации и визуальной оценки, а также об обязанности сомелье. Затем подробно расскажут о винодельческих регионах разных стран мира (Франции, Италии, Грузии, Молдавии, Испании, Чили и т. д.). В рамках курса также изучается крепкий алкоголь (коньяк, скотч, виски), сыры и их комбинации с алкоголем, сигары. На каждом занятии слушатели дегустируют 4-7 образцов алкоголя и учатся различать вина по запаху, изучая типичные ароматы из учебного набора Le Nez du Vin (разработан французом Жаном Ленуаром, в нем более 60 воссозданных ароматов вин).
Несмотря на сходство программ, в каждой школе есть свои особенности : например, в «Мастер -классе » можно пройти дополнительный курс по винам той или иной страны, а в школе Виталия Ковача лучший по итогам года ученик получает путевку в Институт виноделия во Флоренции. Также зачастую школы помогают с трудоустройством : они, как правило, сотрудничают с ресторанами (в том числе зарубежными ), магазинами, круизными лайнерами. Зарплата сомелье сильно зависит от места работы: так, профи в супермаркете может зарабатывать 4000-7000 грн, в престижном ресторане – до 16 000, а на круизном лайнере ( необходимо знание английского) – до 20 000.
ДОМРАБОТНИЦА. Курсы домработниц, как правило, существуют при агентствах подбора домашнего персонала (например, в « Матиола », « Милом доме», «Солнечном доме», « Уют – сервис» и др.) Туда берут женщин от 25 до 50-55 лет. Будет плюсом, если у соискательницы есть опыт работы в клининговой компании и она имеет полезные в домоведенні навыками (например, умеет шить ). Чтобы стать профессиональной домработницей, нужно будет учиться в среднем две-три недели (как правило, занятия проходят по выходным, но есть агентства, где нужно учиться каждый день), однако есть и курсы, рассчитанные на 5 месяцев. Стоимость курсов разная – от 800-1500 до 3100 гривен. Будущих домработниц обучают, как планировать свою работу, ухаживать за обувью, гардеробом (например, учат понимать язык бирок на одежде, разбираться в тканях), мебелью, чистить различные поверхности, стирать, гладить, убирать. Они изучают современную бытовую технику и бытовую химию. Также во многих агентствах слушателям преподают основы психологии и готовят к собеседованию с будущим работодателем. На курсах, которые длятся несколько месяцев, еще и учат готовить. Нередко на занятия приглашаются опытные домработницы, которые делятся своим опытом и дают советы новичкам. Есть и практика : будущие домработницы отправляются в реальный дом, где отрабатывают свои навыки. Тем, кто успешно прошел обучение, выдается сертификат (его можно предъявлять в других компаниях по подбору домашнего персонала), в некоторых агентствах – даже с оценками по каждой дисциплине, чтобы работодатель видел, в чем достигла успеха соискательница. Также слушателям помогают трудоустроиться в семью. Зарплата зависит от опыта, нагрузки ( придется следить за порядком в квартире или частном доме ) и количества рабочих дней.
ФЛОРИСТ . Курсы флористов организовываются как при цветочных салонах, так и независимых учебных центрах, студиях, например, в академии « Цветок », международной школе « Мажорель – Класс», агентстве Moda Flora, учебном центре « Успех», флористическом проекте Flower Show, Академии флористики Натальи Агеевой. К слову, в последней можно получить сертификат гособразца и квалификацию флориста того или иного разряда, но только после двухлетнего обучения (с перерывами ) и сдачи экзамена. Тем, кто хочет присмотреться к профессии и стартовать в карьере флориста, будет достаточно пройти базовый курс (от 5 дней до 2 месяцев, стоит 1400-3000 грн). Слушателям рассказывают об истории и развитии флористики, разновидностях цветов (от розы до Орнітогалум ), технологии их первичной обработки и способы хранения. Далее слушатели начинают изучать основы композиции, флористические стили, им рассказывают об основных силуэты букетов и техниках их изготовления. Часть курса также посвящается декора ( ленты, упаковочные бумаге и т. д.). В некоторых заведениях в рамках общего курса обучают также и свадебной флористики, учат рисовать. После окончания обучения на многих курсах предусмотрена стажировка, плюс помогают с трудоустройством, предлагая вакансии от цветочных салонов и студий.
МАССАЖИСТ. Предлагают в столице стать и массажистом. Курсы массажа есть в Украинской федерации массажа, в центре развития салонного бизнеса « Партнер Плюс », на курсах Medmass, в школе Salus, на Первых региональных курсах массажа. В среднем обучение длится 1,5-2,5 месяца. Начинают обучение с основ анатомии и физиологии человека, истории и видов массажа. После начинают изучать массажные приемы (поглаживание, растирание, вибрация), то, как массировать разные части тела и как работать в зависимости от заболеваний человека. Также во время обучения массажисты делают упражнения для развития тактильной чувствительности. На каждом занятии – практика. Ученики тренируются друг на друге или на моделях. Кроме классического массажа, на курсах предлагают пройти и специализированные программы, например, по тайскому, антицеллюлитному, медовому или детского массажа. С сертификатами, которые выдают после обучения и сдачи экзаменов, можно работать в частных заведениях ( салонах, фитнес -центрах, банях ) – с трудоустройством помогают. Чтобы работать в госучреждениях ( больницах, поликлиниках ) и получить документ гособразца, нужно иметь медосвіту. Если есть, можно отправиться в Киевский центр спортивной медицины, пройти там курсы ( 2 месяца, стоят около 2000 грн) и получить госсертіфікат медсестры по массажу.
ПАРИКМАХЕРА, ВИЗАЖИСТА, МАНІКЮРЩИЦЯ . Научиться делать людей красивыми можно в Киевской академии парикмахерского искусства, учебном центре Linuell, школе – студии MirraBella, школе красоты « Салон – студия АРТ» (здесь можно получить документ гособразца ) и т. д. Независимо от того, кем захотел стать человек – парикмахером, визажистом или мастером маникюра и педикюра, учиться нужно будет от одного до четырех месяцев. Например, на курсах визажа расскажут о типах лица, кожи, научат подбирать макияж и корректировать недостатки. На курсах маникюра и педикюра – не только о том, как обрабатывать ногти, красить и делать разные виды маникюра (обычный, французский, SPA ), но и как их лечить, а также как ухаживать за кожей рук, ног. И, наконец, будущие парикмахеры научатся не только стричь, укладывать и красить волосы, но и узнают все о видах стрижек, средствах по уходу за волосами, типы волос и формы лиц. Еще все ученики обязательно проходят ликбез по соблюдению гигиены. Во время обучения студенты тренируются на манекенах в париках, один на одном, моделях или на всех желающих. На некоторых курсах предусмотрена стажировка в салоне -партнере и помощь в трудоустройстве. К слову, на курсах советуют во время учебы фотографировать свои лучшие работы, чтобы обзавестись портфолио.
Как раскрутить ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КУРСОВ. Большинство быстрых профессий позволяет не быть привязанным к работодателю и работать на себя. На вольных хлебах самое главное – наработать базу клиентов. Используйте все возможности, даже если придется поработать бесплатно – участвуйте в выставках, профильных конкурсах, делайте суши, массаж или букеты своим знакомым. Желательно, чтобы у вас была бесплатная услуга ( например, пробный маникюр или массаж), скидки для постоянных клиентов. Рекламируйте в соцсетях и не забывайте развиваться, например, проходить мастер -классы, профильные курсы.
ПРОФЕССИИ, ГДЕ НЕ НУЖЕН ДИПЛОМ. Кроме перечисленных профессий, есть еще такие, которыми можно овладеть в сравнительно небольшие сроки или же вообще не нужно учиться. Например, без корочки можно спокойно работать фотографом, продавцом-консультантом, кассиром в магазине, курьером, барменом, официантом и т. д. Зарплата таких специалистов – от 3000 гривен. Для некоторых из быстрых профессий (например, тот же бармен или продавец-консультант) большим плюсом будет владение английским языком