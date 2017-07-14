Как быстро похудеть на несколько дней
14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Вашему вниманию представляем диету на 1000 калорий, сообщает сайт Наша мама.
Меню на день:
Овощи – 400 г
Фрукты – 300 г
Хлеб – 40 г
Мясо – 160 г
Сыр / сыр – 30/15 г
Масло – 15 г
Молоко – 0,5 литра г
1 яйцо
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Меню:
Завтрак: 100 г грейпфрута, вареное яйцо, 20 г хлеба с маслом (10 г), стакан молока.
Второй завтрак: чай, кофе или овощной бульон.
Обед: 80 г мяса, 200 г овощей, 100 г фруктов, чашка чая или кофе.
Полдник: хлеб с маслом, сыр или творог, стакан молока.
Ужин: 80 г мяса, 200 г овощей, 1 любой фрукт, 100 грамм молока, чай или кофе. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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