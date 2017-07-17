Как быстро отбелить зубы
3 советы вернут тебе белоснежную улыбку!
Яблочный уксус
Уксус – не самый приятный на вкус продукт, но тебе его и не пить. Зубы он отбеливает отлично.
Налей стакан уксуса
Прополощи рот, пока стакан не закончится
Прополощи рот теплой водой
Повторяй процедуру раз в неделю в течение месяца.
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Банановая кожура
Бананы, которые без кожуры быстро окисляются, в ней остаются белоснежными.
Отбеливающий эффект она имеет и на зубы, так что не спеши выбрасывать кожуру от банана.
Потри зубы внутренней стороной банановой шкурки в течение 3 минут
Прополощи рот теплой водой
Повторяй процедуру 2-3 раза в неделю в течение 2 недель. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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