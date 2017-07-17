Как быстро отбелить зубы

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

3 советы вернут тебе белоснежную улыбку!

Сода
Сода является одним из самых распространенных средств для отбеливания зубов. Для этого:
Смешай соду с водой до консистенции зубной пасты
Почисть смесью зубы
Оставь на 10 минут
Проплощи и почисть обычной зубной пастой

Яблочный уксус
Уксус – не самый приятный на вкус продукт, но тебе его и не пить. Зубы он отбеливает отлично.
Налей стакан уксуса
Прополощи рот, пока стакан не закончится
Прополощи рот теплой водой
Повторяй процедуру раз в неделю в течение месяца.
отбелить зубы уксус

Банановая кожура
Бананы, которые без кожуры быстро окисляются, в ней остаются белоснежными.
Отбеливающий эффект она имеет и на зубы, так что не спеши выбрасывать кожуру от банана.
Потри зубы внутренней стороной банановой шкурки в течение 3 минут
Прополощи рот теплой водой
Повторяй процедуру 2-3 раза в неделю в течение 2 недель. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: edinstvennaya.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Клубнично-сметанкове желе
  • Медовый коктель

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr