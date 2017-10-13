Как быстрее забеременеть – рекомендации по образу жизни в это время
2017-10-13 19:39
Как быстрее забеременеть – рекомендации по образу жизни в это время
Как быстрее забеременеть.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Если в первые пару месяцев после начала попыток ничего не происходит, многие начинают переживать, и в большинстве случаев – зря , передает Rus.Media.
Рекомендации специалистов могут показаться простыми, но они действительно работают!
1,Не нервничай
Эта рекомендация может показаться смешной, но она крайне важна. Чем больше ты раздражаешься, расстраиваешься и поддаешься стрессу, тем хуже организм реагирует на попытки забеременеть: ему мешает высокий уровень энзима альфаамилази, который ассоциируется со стрессом. Так что медитируй, отвлекайся, делай все, чтобы быть спокойнее.
2. Правильно питайся
Это полезно не только во время беременности, но и до зачатия. Если в организме не хватает витаминов и микроэлементов, они и ребенку не достанутся.
3. Больше спи
Недостаток сна плохо влияет на многие функции организма, в том числе и на иммунитет, и на фертильность. Отдыхать очень важно, особенно в такое ответственное время.
4. Меньше пей
Совсем отказываться от алкоголя не обязательно, но пить вино бутылками все же не стоит, ограничься бокалом. Исследования показывают, что небольшие порции алкоголя не влияют на зачатие и развитие плода, но четкая граница постоянно меняется. Лучше не рисковать.
5. Занимайся сексом, но не каждый день
Когда пара решает завести ребенка, многие считают, что нужно заниматься сексом как можно чаще. В действительности у некоторых мужчин даже уменьшается количество сперматозоидов, если они каждый день прибегают к плотским утехам. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие — в прямом смысле этих слов.
6. Занимайся сексом перед овуляцией
Врачи советуют пытаться зачать не в сам предполагаемый день овуляции, а за 2-3 дня до него. Тогда у многих женщин самая высокая вероятность забеременеть. Но, конечно, есть и индивидуальные особенности организма.
7. Брось курить
Если не можешь, сократи потребление никотина до минимума. А будущий отец пусть не радуется: для повышения качества и скорости сперматозоидов ему тоже стоит бросить.
8. Меньше кофе
Чашку в день можно. Исследования показали, что если пить больше, фертильность снижается вдвое.
9. Полюби прелюдию
Перед сексом стоит хорошенько разогреться: если внутри будет сухо, сперматозоиды будут перемещаться медленнее.
10. Принимай витамины
Сейчас немало специализированных комплексов для беременных и готовящихся к этому. Можно принимать поливитамины, можно отдельно группу В и фолиевую кислоту. Они повышают вероятность зачатия и снижают вероятность дефектов нервной трубки у плода.
11. Миссионерка навсегда!
Или хотя бы пока не наступит беременность. Лучшая поза для зачатия — та, в которой ты лежишь на спине. Тогда сперма имеет больше шансов добраться до шейки матки. А вот поднимать ноги после секса или нет, наука еще не решила.
12. Откажись от диеты
Сейчас важен баланс витаминов и микроэлементов, поэтому заботу об идеальной фигуре лучше перенести года на полтора-два вперед. То же и с физическими упражнениями можно заниматься, но без фанатизма, иначе тело хуже настроится на продолжение рода.