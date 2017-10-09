Как будем отдыхать на День защитника Украины
09.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-08 19:03
Как будем отдыхать на День защитника Украины
14 октября в Украине будет сразу несколько праздников, в том числе Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины.
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14 октября в Украине будет сразу несколько праздников: Покров Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества, передает Rus.Media. Сделали это в связи с тем, что Богородица считается покровительницей воинов и казаков.
Этот день считается выходным, но приходится на субботу. Поэтому выходной переносится на 16 октября. В итоге у украинцев будет три выходных дня к ряду.