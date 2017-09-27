Как бороться с ржавчиной на автомобиле. Полезные советы
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2017-05-01 21:54
Как бороться с ржавчиной на автомобиле. Полезные советы
В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.
– Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовешь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.- Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) емісируються электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и превращается в оксид железа – то есть ржавеет, передает Rus.Media.
– Понимание процесса коррозии дает нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь, в этот период (очень насыщенным и качественным получается электролит).
– Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально разных направления.
– Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (весьма хрупкой) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – то есть загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения-трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует немедленно принимать меры к восстановлению покрытия.
– Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодический (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску стекает вода быстрее из покрытия.
– Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя кроме основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.
– Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания дополнительно установленного электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определенном месте, и катодом теперь есть не кузов машины, а специальный электрод, который ржавеет и вместо нее. Появилась и новая, чисто электронная система, «Финал-коати», что образует равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.
– Все три пути защиты кузова идеально дополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Здесь уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.
Прежде всего, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щетками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.
– Также эффективные так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не будет обработано в полном объеме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.
– Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов, в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленым цветом, – это работает модификатор ржавчины.
– Дальше все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или превратили ее) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моем же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надежным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой цинка, который не поддается ржавчине.
– Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочел купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо ее было немного, но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка и с помощью прилагаемого проводка, присоединенного к аккумулятору, запустил процесс электролиза.
– В результате я был: а) очень доволен своей технической и химической прогрессом; б) заполнил психологический урон от некупленного мне еще в детстве набор юного химика; и) одержал на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а бутылочку с моей краской у меня итак есть).
Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и теперь Вы тоже знаете, как.