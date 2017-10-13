Как безошибочно распознать психопата
2017-10-13 14:58
Как безошибочно распознать психопата
Оказывается, о склонности собеседника к психопатии легко узнать, просто зевнув.
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Ученые, отобрав случайным образом 135 студентов, пытались заставить их зевать в ответ на чужие зевки, передает Rus.Media. Ну, ты знаешь эту реакцию: вы собираетесь в офисе за общим столом, чтобы обсудить успехи прошлой недели, а в итоге широко и дружно зеваете. Психологи объясняют реакцию на чужое распахивания рта умением сопереживать.
Испытуемых просили просмотреть видео с уставшими людьми, которые в том числе и зевали. Было замечено, что некоторые участники эксперимента никак не реагировали на увиденное. При этом оказалось, что у тех, на кого зевота не подействовало, с других тестов были обнаружены холодность, эгоцентризм и неспособность к сопереживанию. Чертами психопатии, как мы помним, как раз есть бессердечие по отношению к окружающим и снижена способность к сопереживанию.
В общем, держи лайфхак который прекрасно работает (как нам говорили): если поздно вечером незнакомый мужчина с ножом зевает в ответ, будь спокоен!