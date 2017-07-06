Как безопасно удалять кутикулу с ногтя?
Как правильно и безопасно убрать кутикулу?
Мастера по маникюру не советуют обрезать кутикулу, потому что со временем она становится сухой и грубой, начинает создавать заусенцы, которые так болезненно убирать.
Самым популярным способом является смягчающие масло / гель, которые еще и хорошо дезинфицируют всю поверхность кожи. После того как пройдет определенное количество времени (указано в инструкции), и кутикула полностью размякнет, следует взять мягкую апельсиновую палочку и забрать излишки.
Сухая кутикула очень часто воспаляется и приносит неудобство. Если долго ее не удалять, она может заметно исказить ногтевую пластину, что влечет за собой плохое сцепление с лаками, не долгосрочный маникюр.
А если вы являетесь любительницей матового маникюра, то удаление этой кожуры становится самым главным и первым этапом в любом маникюре.
В настоящее время существует несколько способов удаления кутикулы:
отодвигание;
обрезание;
растворения.
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