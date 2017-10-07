Как Андрей Шевченко комментирует игру между сборной Украины и Турции
2017-09-02 06:06
Как Андрей Шевченко комментирует игру между сборной Украины и Турции
Это не будет игра Шевченко против Луческу, это будет игра против Турции Наставник сборной Украины Андрей Шевченко о предстоящем матче против Турции.
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции (2 сентября), которую возглавляет экс-наставник «Зенита» и «Шахтера» Мирча Луческу, передает Rus.Media.
«Это не будет игра Шевченко против Луческу. Это будет игра против Турции. Мы их уважаем, как и великого тренера, который долго работал в Украине и много сделал. В первую очередь он все сделал для своего клуба — «Шахтера».
Однозначно будут изменения в игре турок. Тренер ведь изменился. Турция приехала сюда, имея одинаковое с нами количество очков. Она, как и мы, ведет борьбу за путевку на ЧМ. Луческу хорошо знает наших футболистов. Возможно, в этом будет для нас плюс.
Я не разделяю две сборные Турции. Сложно сказать, как турки будут играть. Но мы будем исходить из своего плана на игру. У нас будет небольшое преимущество, ведь чемпионат Украины проходит давно, а чемпионат Турции стартовал недавно.
Единственные отличия в командах — в игроках, которые сейчас приглашены. Фатих Терим делал ставку на одних игроков, а Луческу пригласил нескольких футболистов, которые давно не вызывались. То есть он будет делать ставку на опыт».