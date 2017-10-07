Как актеры знаменитых фильмов ужасов выглядят без грима

despravda | 07.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-07 18:59

Как актеры знаменитых фильмов ужасов выглядят без грима
В фильме ужасов и в обычной жизни.

Актер очень специфическая профессия, чего только не приходится перенести бедолагам для того, чтобы получить и сыграть свою роль, передает Rus.Media. Даже в век современных технологий, с помощью которых, кажется, можно добиться любого эффекта, далеко не все делается при помощи компьютерной графики. Визажисты, гримеры, костюмеры — благодаря всем этим людям мы можем попасть в волшебную сказку или же очутиться в кошмарном сне.

Тим Карри — клоун в экранизации романа Стивена Кинга «Оно»

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Билл Скарсгард — клоун Пеннивайз в новой экранизации «Оно»

Наоми Гроссман во втором и четвертом сезонах «Американской истории ужасов»

Дэйви Чейз — мертвая девочка Самара из «Звонка»

Роберт Инглунд — Фредди Крюгер из фильма «Кошмар на улице Вязов»

Даг Брэдли — Пинхед в серии фильмов ужасов «Восставший из ада»

Борис Карлофф в образе Франкенштейна

Бонни Ааронс — Балак во второй части «Заклятия»

Такако Фудзи — Беснуется в «Проклятие»

Линда Блэр — Реган Макнейл в «изгоняющем дьявола»

Том Фицпатрик — Мералин из второй и третьей частей «Астрала»

Джонатан Брек — Джиперс Криперс

Ник Кастл — Майкл Майерс «Хэллоуин»

Гуннар Хансен — Кожаное лицо в «Техасской резни бензопилой»

Том Савини — Джейсон Вурхиз из «Пятницы, 13»

Боладжи Бадеджо — «Чужой»

Майкл Бэйли Смит — мутант Плутон в «У холмов есть глаза»

Роберт Джой — мутант Ящерица «У холмов есть глаза», 2006

Сид Хэйг — Капитан Сполдинг из «Дома тысячи трупов»

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