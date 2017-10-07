Как актеры знаменитых фильмов ужасов выглядят без грима
2017-10-07 18:59
Как актеры знаменитых фильмов ужасов выглядят без грима
В фильме ужасов и в обычной жизни.
Актер очень специфическая профессия, чего только не приходится перенести бедолагам для того, чтобы получить и сыграть свою роль, передает Rus.Media. Даже в век современных технологий, с помощью которых, кажется, можно добиться любого эффекта, далеко не все делается при помощи компьютерной графики. Визажисты, гримеры, костюмеры — благодаря всем этим людям мы можем попасть в волшебную сказку или же очутиться в кошмарном сне.
Тим Карри — клоун в экранизации романа Стивена Кинга «Оно»
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Том Фицпатрик — Мералин из второй и третьей частей «Астрала»
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Ник Кастл — Майкл Майерс «Хэллоуин»
Гуннар Хансен — Кожаное лицо в «Техасской резни бензопилой»
Том Савини — Джейсон Вурхиз из «Пятницы, 13»
Боладжи Бадеджо — «Чужой»
Майкл Бэйли Смит — мутант Плутон в «У холмов есть глаза»
Роберт Джой — мутант Ящерица «У холмов есть глаза», 2006
Сид Хэйг — Капитан Сполдинг из «Дома тысячи трупов»