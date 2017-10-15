Как «Новая почта» постепенно превращается на мошенников
2016-11-28 14:14
Как «Новая почта» постепенно превращается на мошенников
Сотрудников «Новой почты» уличили в краже посылок из Китая.
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Сотрудников «Новой почты» уличили в краже посылок из Китая. На прошлой неделе, в Киеве были задержаны двое сотрудников 23-го отделения «Новой почты», что располагается на проспекте Бажана. Об этом нам стало известно благодаря сообщению от нашего читателя, передает Укрмедиа.
Как выяснилось, работники данного отделения, неоднократно раскрывали чужие посылки из-за границы, воровали у них ценные вещи, а в некоторых случаях и всю посылку целиком. Из за этого, более 30 клиентов за последние пол года не получили то, что они заказали в зарубежных интернет магазинах, в частности из Китая.
Суть схемы была проста. Клиент заказывает товар, например с того же КНР, через такие ресурсы как Aliexpress. Как правило, все посылки из этого интернет магазина приходят только на отделение «Укрпочты». Пункт доставки человек выбирает тот, который закреплен по его адресу. Как только заказ оформлен, клиенту выдается трек-код по которому он может отслеживать перемещение своего товара до пункта прибытия.
Затем, когда товар приходит на территорию Украины, на таможенную базу – то сотрудники «Новой почты» без всякого на то разрешения и предупреждения, забирает ваш товар с таможенного пункта, не имея на то никакого права, и присваивает ему свой track-code. Клиенту же, с Aliexpress приходит сообщение о том, что его товар успешно доставлен. По приходу в назначенное отделение «Укрпочты» клиент с удивлением узнает что его товар был передан на «Новую почту» и все вопросы теперь к ним.
А теперь самое интересное – фактически, сотрудники «Новой почты» за вас расписываются прямо на таможенном пункте, что якобы вы получили свой товар. После того как они расписались, вашему отправителю в Китае приходит оповещение, что товар вами успешно получено, и в дальнейшем, ваши претензии к отправителю будут уже не действительны. После того, как сотрудники «Новой почты» получили вашу посылку, они могут делать с ней все, что угодно. Ведь претензии к ним вы предъявить не сможете, и доказать, что с вашей посылки пропали те или иные вещи, никак нельзя, так как сначала вы заказывали товар через «Новую почту», описание они не проводили.
Получается своеобразный «картбланш». У вас посылку вскрыли, украли ценные вещи, а доказать вы ничего не сможете.
В результате клиент попадает в своеобразную ловушку. Пропадает или вся посылка, или частично что-то пропадает из коробки, он звонит с жалобами отправителю, а там получает ответ – «извините, вы расписались в получении, значит претензий не имели, теперь ничем не могу помочь», а придя в отделение «Новой почты» он слышит – «мы не знаем где ваша посылка, так как вы заказывали не через нас, а через третьих лиц, так что пишите и жалуйтесь им». А то, что «Новая почта» незаконно вклинивается маршрут между тем же Aliexpress и «Укрпочтой» это, очевидно, никого это не волнует.
Вероятнее всего, что это происходит с молчаливого согласия Таможенной службы Украины. Уверены, что если копнуть глубже, то выяснится, что и груз они оформляют без соответствующих платежей и уплаты всех пошлин в бюджет.
Немного пообщавшись с нашими читателями и поискав информацию на форумах, стало понятно, что такие случаи кражи/утери товара уже переросли в системный характер.
Вот лишь несколько отзывов о ту же проблему, которую мы описываем. Их можно легко найти в интернете, на форумах и в социальных сетях. Пользователи крайне негативно отзываются о международную доставку, а так же о компании под названием “SF express”.
Очевидно, что проблема кражи товара является, и она есть не только в столице, а во всех отделениях на всей территории Украины. То, что правоохранителям удалось задержать двух работников, которые занимались кражами, это лишь малый результат работы, которая вряд ли принесет существенные изменения в самой системе компании.
Из всего того, что происходит в “Новой почте” сегодня, можно сделать вывод, что их лозунг “доставка будущего” не совсем соответствует действительности. Скорее наоборот, компания начинает все больше быть похожей на печальную/комическую известную почту.