Кабмин: Услуги ЖКХ подорожают на 20%
03.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-02 16:59
Кабмин: Услуги ЖКХ подорожают на 20%
Правительство предупреждает, что тарифы будут расти с каждым годом.
В 2018 году в Украине возможен рост тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%. Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли, передает Rus.Media.
Также сообщается, что в 2019 году тарифы на природный газ могут увеличиться на 12,5%, а на горячую воду, отопление и электроэнергию – на 17,5%.
Кроме этого, в 2020 году возможен рост тарифов на газ и электроэнергию на 10%, на горячую воду и отопление – 19%.