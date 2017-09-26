Кабмин ввел новые правила расчета субсидий
2016-09-21 12:58
Кабмин ввел новые правила расчета субсидий
Кабинет министров Украины внес серию изменений в порядок расчета жилищной субсидии, а также добавил одно условие прекращения выплат.
Согласно постановлению №635 от 8 сентября, предоставление ранее назначенной субсидии прекращается в случае, если увеличивается количество прописанных в квартире людей.
Кабмин изменил порядок расчета доходов для учета при назначении субсидии для тех, кто находился на срочной военной службе . Если гражданин проходил срочную службу в год, за который учитываются доходы при назначении субсидии, то среднемесячный совокупный доход независимо от полученных таким лицом доходов определяется на уровне половины величины прожиточного минимума.
Кроме того, в случае, если на момент обращения за назначением субсидии гражданин является неработающим пенсионером , не имеет других доходов, кроме пенсии, в ее среднемесячном совокупном доходе учитывается размер пенсии за предыдущий месяц.
Также, введено правило, что касается тех, кто достиг 18-летнего возраста по состоянию на 1 января года, за который учитываются доходы для назначения субсидии. Если среднемесячный совокупный доход такого человека меньше прожиточного минимума, или доходы отсутствуют, но такой гражданин учился на дневной форме обучения в общеобразовательных, профессионально-технических или высших учебных заведениях, то для расчета субсидии среднемесячный доход такого лица определяется на уровне одного прожиточного минимума.
Согласно постановлению Кабмина, новые правиала коснутся также граждан, среднемесячный совокупный доход которых меньше прожиточного минимума , но в течение указанного периода получали какие-то социальные выплаты (пенсии, стипендии, пособие при рождении (усыновлении) ребенка и т. п) или любые доходы, полученные лицом, которое не достигло 18-летнего возраста, то в расчет субсидии включаются фактические размеры полученных такими лицами доходов.
Кабмин также постановил, что если у гражданина отсутствуют доходы , для расчета субсидии среднемесячный доход такого лица определяется на уровне двух размеров прожиточного минимума.
В то же время, в отдельных случаях по решению районных исполнительных органов городских советов или комиссий, которые ими образуются, для лиц, проживающих в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в расчет субсидии может включаться среднемесячный совокупный доход на уровне одного прожиточного минимума.
Как сообщалось, ранее Кабмин из перечня доходов учитываются при назначении субсидии исключил стоимость реабилитационных услуг и прибавил доходы от земельного пая.
Напомним, в Украине шесть миллионов семей получают субсидии на “коммуналку”. Уже через несколько месяцев, когда придут первые платежки за отопление, в органы соцзащиты с заявлением и декларацией о доходах придут еще как минимум три миллионы семей, прогнозируют в Министерстве социальной политики. В результате субсидию, получит каждый второй украинец.
Внесенный Кабинетом министров Украины в парламент проект госбюджета Украины на 2017 год предусматривает выделение 50,7 млрд грн местным бюджетам на выплату льгот в сфере ЖКХ .