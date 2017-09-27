Кабмин сократил нормы потребления газа и электричества для получателей субсидий
2017-02-07 14:42
Кабмин сократил нормы потребления газа и электричества для получателей субсидий
Кабмин с 1 мая 2017 года урезал нормы потребления газа и электроэнергии при расчете субсидии за отопление.
Кабинет министров принял постановление, которым снизил нормы потребления коммунальных услуг для расчета размера субсидий на отопление для населения. С 1 мая 2017 года потребителям нужно немного сэкономить, чтобы вписаться в новые нормы потребления, которые покрывает субсидия. Постановление обнародовано на сайте Кабмина, передает Rus.Media.
В рамках соглашения о получении кредита МВФ правительство уменьшило норму тепловой энергии для централизованного отопления для абонентов, жилые дома которых оборудованы домовыми и / или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1кв. метр отапливаемой площади на месяц в отопительный период.
Нормы электроэнергии для индивидуального отопления снижены с 65 кВт/ч до 51 кВт/ч на 1 кв. метр отапливаемой площади на месяц в отопительный сезон.
Нормы природного газа для индивидуального отопления снизили с 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр.
Постановление вступает в силу с 1 мая 2017 года, поэтому действующие субсидии перечислять не будут.