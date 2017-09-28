Кабмин решил поднять цены на алкоголь до 30%
2017-08-09 15:11
Кабмин решил поднять цены на алкоголь до 30%
Действующие минимальные цены не покрывают производственные расходы.
Кабинет министров в среду, 9 августа, принял постановление, согласно которому должны быть повышены минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.
Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает Rus.Media.
“Размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введен в ноябре 2016 года. В то же время в 2017 году возросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков (водки, ликеро-водочные изделия, коньяк, вино и т. д.). Произошел и рост других составляющих цены, поэтому сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков”, – отметили в КМУ.
Соответственно, в Минэкономразвития поступили многочисленные обращения участников рынка, которые отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы.
“В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей. Это происходит, потому что такие компании могут уменьшать свои операционные расходы путем приобретения неучтенного спирта, использование суррогатных веществ, уклонения от уплаты налогов, производства контрафактной продукции и прочее.
Чтобы защитить потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшить долю теневой экономики, Кабинет министров повысил минимальные цены на алкоголь. В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличить на 14,0-19,41%; виски, ром и джин – на 6,5-6,6%; коньяк (бренди) – на 12,3-29,1%; вина с добавлением спирта, игристые – на 7,1-13,3%”, – говорится в сообщении.