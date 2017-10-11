Кабмин перенес утверждение цены газа для населения на следующее заседание
2017-10-11 20:46
Кабмин перенес утверждение цены газа для населения на следующее заседание
Кабинет Министров Украины отложил принятие решения относительно утверждения цены на газ для населения на следующее заседание.
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Как сообщалось, Кабинет Министров должен был утвердить цену на природный газ для населения на заседании в среду, внеся изменения в постановление №187 от 22 марта 2017 года. Таким образом, цену предполагалось оставить без изменений до 1 апреля 2018 года, передает Rus.Media.
Министерство энергетики и угольной промышленности обосновало новой формуле неизменность цены на природный газ для населения до 1 апреля 2018 года. Согласно предложенному Минэнергоугля расчета, цена газа на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года составит 5223,06 грн без НДС, что на 5,6% больше текущей. Поскольку рассчитанная цена не превышает 10% от текущей, нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 года.
По действующей сегодня формуле расчет значения цены газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017 по 1 апреля 2018 года осуществляется за 12 календарных месяцев до месяца проведения расчета (июнь-2016 – май 2017), а Минэнерго предлагает изменить период расчета на апрель-октябрь, что позволит избежать изменения цен.
Постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривает коррекцию цены газ, отпускаемый в рамках специальных обязательств (населению и теплокоммунэнерго), в зависимости от изменения цены на европейском хабе.
По расчетам “Нафтогаза Украины”, согласно заложенной в правительственном постановлении формуле, цена газа с октября вырастет ориентировочно на 19%.
В то же время Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в установленный законодательством срок не представило новой цены.
Против повышения цен на газ для населения выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, Кабинет Министров проводит дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ), во время которой доказывает отсутствие оснований для повышения цены на природный газ для населения.
На этой неделе украинская делегация проводит переговоры с МВФ в Вашингтоне.