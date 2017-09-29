Кабмин отменил бесплатное питание для учеников младших классов в школах
2016-01-22 09:13
Кабмин отменил бесплатное питание для учеников младших классов в школах
Кабинет министров Украины отменил бесплатное питание для школьников 1-4 классов, оставив бесплатным только питания для детей из малообеспеченных семей.
Кабинет министров Украины отменил бесплатное питание для школьников 1-4 классов, оставив бесплатным только питания для детей из малообеспеченных семей.
Об этом говорится в постановлении правительства от 18 января 2016 №16.
Согласно постановлению, Кабмин внес изменения в порядок предоставления услуг по питанию детей в дошкольных заведениях, учеников в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях, операции по предоставлению которых освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.
Так, согласно документу, трехразовое бесплатное питание (завтрак, обед, ужин) будут получать учащиеся профессионально-технических учебных заведений из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, детей-инвалидов/инвалидов I-III групп и детей из семей, которые получают помощь согласно закону «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».
Кроме того, как отмечается в постановлении, органы местного самоуправления могут обеспечивать питанием учащихся других категорий и предусматривать на эти цели соответствующие расходы из местных бюджетов.