Кабмин отложил планируемое на 1 октября повышение тарифов на газ
2017-10-02 21:02
Кабмин отложил планируемое на 1 октября повышение тарифов на газ
Кабинет министров отложил на неопределенный срок публикацию цены на природный газ на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017 года до 31 марта 2018 года
Кабинет министров отложил на неопределенный срок публикацию цены на природный газ на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017 года до 31 марта 2018 года, передает Rus.Media.
Об этом говорится в протокольном решении Кабмина от 26 сентября,
“Согласиться с предложением Минэнерго о переносе срока обнародования соответствующей информации (публикация цены)”, – сказано в документе.
Отсрочить обнародование цены решено до согласования механизма ее определения с Международным валютным фондом и Европейским энергетическим сообществом.
Таким образом, с 1 октября в Украине для населения и предприятий теплокоммунэнерго продолжает действовать цена газа, установленная на уровне импортного паритета с 1 апреля 2017 года в размере 4,942 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров.
Как сообщалось, согласно методике определения цены газа по импортному паритету, установленной постановлением №187 от 22 марта 2017 года, с 1 октября 2017 года цена газа для населения и ТКЭ должна была увеличиться на 17,6%.
Этот механизм был согласован с МВФ в начале текущего года.
Кабмин продолжает переговоры с МВФ по вопросу изменения методики определения цены в постановлении №187 для недопущения ее повышения, однако представители МВФ уже заявили, что не согласны с предложенными правительством вариантами изменений документа.