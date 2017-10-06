Кабмин изменил порядок предоставления студенческих стипендий
2017-10-05 07:18
Кабмин изменил порядок предоставления студенческих стипендий
На заседании правительства изменили порядок предоставления студенческих стипендий.
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Кабмин внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений, которым, в частности, изменен перечень документов, представляемых для получения социальных стипендий, передает Rus.Media.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Правительственный портал.
Как сообщается, согласно принятому постановлению для получения социальных стипендий подается справка высшего учебного заведения об учебе студента – при отсутствия у него студенческого билета; – справки из Пенсионного фонда о стаже работы – при невозможности предоставления соответствующей справки из горного предприятия; копии справки установленного образца, выданной несовершеннолетнему ребенку умершего гражданина, отнесенного к категории 1, 2 или 3, из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, при невозможности подачи студентом удостоверения лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.
Для упрощения процесса сверки внесенных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы, информации о студентах со списками студентов (курсантов), которым назначена социальная стипендия, предлагается высшим учебным заведениям с 1 января 2018 года при представлении указанных списков органы социальной защиты населения применять электронную цифровую подпись.